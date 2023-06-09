Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Kalah dari Timnas Indonesia, Vietnam Tantang Palestina di FIFA Matchday September 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:30 WIB
Tak Mau Kalah dari Timnas Indonesia, Vietnam Tantang Palestina di FIFA Matchday September 2023
Timnas Vietnam tantang Palestina di FIFA Matchday September 2023 (Foto: VFF)
A
A
A

TAK mau kalah dari Timnas Indonesia, Vietnam tantang Palestina di FIFA Matchday September 2023. Laga uji coba tersebut sebagai persiapan The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- jelang melakoni kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 dan Piala Asia 2023.

Saat ini, Timnas Vietnam secara aktif berlatih di VFF Youth Football Training Center (Hanoi) untuk mempersiapkan dua pertandingan persahabatan melawan Hong Kong dan Suriah di FIFA Matchday Juni 2023. Pemusatan latihan pertama digelar dari 6 Juni hingga 13 Juni 2023.

Timnas Vietnam hadapi Palestina di FIFA Matchday September 2023

Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, nantinya akan menyeleksi 26 pemain terbaik untuk melawan Hong Kong pada 15 Juni di Stadion Lach Tray (Hai Phong). Beberapa hari kemudian, Timnas Vietnam bakal menghadapi Suriah pada 20 Juni 2023 mendatang.

Setelah menjajal kekuatan Hong Kong dan Suriah, Timnas Vietnam akan mengadakan dua pertandingan persahabatan internasional lagi di FIFA Matchday September dan Oktober 2023. Baru-baru ini, lawan Vietnam di FIFA Matchday September 2023 telah diumumkan yakni Palestina.

"Lawan Vietnam di FIFA Matchday pada September 2023 telah terungkap. Tim besutan Philippe Troussier akan menghadapi Palestina, tim peringkat 93 dunia, 2 tempat di atas Vietnam," tulis laporan The Thao 247, dikutip Jumat (9/6/2023).

Hal ini seolah Vietnam tak ingin kalah dari rival bubuyutannya di Asia Tenggara yakni Timnas Indonesia. Apalagi, Vietnam dan Timnas Indonesia tergabung satu grup yakni di Grup D pada Piala Asia 2023 nanti bersama dua negara lainnya, Jepang dan Irak.

Halaman:
1 2
      
