Hasil Semifinal Piala Dunia U-20 2023: Uruguay Bungkam Israel 1-0, Italia Tundukkan Korea Selatan 2-1

HASIL semifinal Piala Dunia U-20 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari dua laga semifinal yang telah digelar pada Jumat (9/6/2023) dini hari WIB, Timnas Uruguay U-20 sukses bungkam Israel 1-0, sementara Italia tundukkan Korea Selatan 2-1.

Seperti diketahui, babak semifinal Piala Dunia U-20 2023 Argentina diikuti oleh empat tim terbaik dari berbagai benua yakni Italia, Israel, Uruguay, dan Korea Selatan. Italia dan Israel menjadi wakil Eropa, Uruguay wakil Amerika Selatan, dan Korea Selatan sebagai wakil Asia.

Babak semifinal Piala Dunia U-20 2023 diawali dengan laga Uruguay vs Israel yang digelar di Estadio Unico Diego Armando Maradona, pada Jumat (9/6/2023) dini hari WIB. Uruguay yang bermain efektif sukses menggilas Israel dengan skor tipis 1-0.

Sebetulnya, Israel tampil lebih dominan sejak awal pertandingan. Namun, Uruguay tampil lebih efektif dalam menciptakan peluang. Alhasil, Uruguay sukses mencetak gol kemenangan via Anderson Duarte di menit ke-61 sekaligus memastikan diri lolos ke partai final.

Beberapa menit kemudian, Italia juga berhasil melaju ke partai final Piala Dunia U-20 2023. Kepastian itu didapat Italia usai sukses menyingkirkan Korea Selatan dengan skor tipis 2-1 pada laga semifinal Piala Dunia U-20 2023.

Bermain di Estadio Unico Diego Maradona, La Plata, Jumat (9/6/2023) pagi WIB, Italia tampil lebih agresif. Terbukti, Italia sukses mencetak dua gol kemenangan via Cesare Casadei dan Simone Pafundi. Sementara itu, Korea Selatan hanya mampu mencetak satu gol via sepakan penalti Lee Seung-won.