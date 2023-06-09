Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rekan Rafael Struick di Klub Bersedia Dinaturalisasi Menjadi WNI, Shin Tae-yong Langsung Bergerak?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:57 WIB
Rekan Rafael Struick di Klub Bersedia Dinaturalisasi Menjadi WNI, Shin Tae-yong Langsung Bergerak?
Pemain keturunan Indonesia, Jordy Wehrmann. (Foto: Instagram/jordywehrmann)
PSSI dikabarkan tengah gencar mencari pemain keturunan Grade A untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Dari sekian nama yang sudah dipantau, mungkin rekan Rafael Struick di ADO Den Haag, yakni Jordy Wehrmann bisa menjadi target terdekat untuk dinaturalisasi.

Pasalnya Jordy Wehrmann dengan tegas siap untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia semaksimal mungkin. Ia pun mengaku sudah memikirkan matang-matang dan merasa membela Garuda akan menjadi sebuah mimpi jadi kenyataan.

“Saya ingin sekali membela Timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan Timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia, akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan,” kata Jordy Wehrmann, mengutip dari kanal YouTube Yussa Nugraha, Jumat (9/6/2023).

Kini, Jordy Wehrmann pun tinggal menunggu kabar dari PSSI. Jika PSSI menghubunginya, maka pemain kelahiran Belanda itu siap untuk menjalani serangkaian proses naturalisasi dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Sekarang saya menunggu apa yang akan dilakukan PSSI kepada saya dan apakah ada jalan keluar. Saya ingin membanggakan Indonesia. Jika sudah berada di sana (Timnas Indonesia), saya ingin memberikan terbaik,” lanjutnya.

Jordy Wehrmann

Sebelumnya, Jordy Wehrmann memang sudah diisukan masuk ke dalam pantauan PSSI pada Februari 2022 silam. Kala itu namanya dan Emil Audero dikaitkan akan segera dinaturalisasi.

Akan tetapi, nyatanya kedua pemain tersebut batal dinaturalisasi. Emil Audero memilih untuk menolak lantaran masih berusaha menembus Timnas Italia, sedangkan Jordy Wehrmann karena pada saat itu sedang sibuk bernegosiasi dengan ADO Den Hag untuk hengkang sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer musim panas 2022.

