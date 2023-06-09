FIFA Soroti Latihan Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina, Marselino Ferdinan Jadi Bidikan!

FEDERASI Sepakbola Dunia (FIFA) menyoroti latihan Timnas Indonesia jelang lawan Palestina. Dalam unggahan akun Instagram FIFA yang menyoroti latihan Timnas Indonesia di Surabaya itu, Marselino Ferdinan jadi bidikan!

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Surabaya dalam rangka persiapan menjalani dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Dua lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia yakni Palestina dan Argentina.

Menariknya, FIFA baru-baru ini menyoroti latihan tim besutan Shin Tae-yong. Akun Instagram resmi FIFA @fifaworldcup mengunggah momen latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023 dengan disertai caption.

"Persiapan maksimal untuk FIFA Matcday," tulis unggahan FIFA di akun Instagramnya yang disertai emoji bendera Merah Putih, dikutip Jumat (9/6/2023).

Bukan hanya itu, FIFA juga memajang foto sejumlah pemain Timnas Indonesia yang tengah berlatih. Sebut saja seperti Sandy Walsh, Dendy Sulistyawan hingga Marselino Ferdinan yang menjadi bidikan FIFA dalam unggahan tersebut. Terlihat, mereka sedang berlatih keras di atas lapangan.