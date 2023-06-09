Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Soroti Latihan Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina, Marselino Ferdinan Jadi Bidikan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:05 WIB
FIFA Soroti Latihan Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina, Marselino Ferdinan Jadi Bidikan!
Marselino Ferdinan saat jalani sesi latihan Timnas Indonesia jelang hadapi Palestina. (Foto: Instagram/fifaworldcup)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Dunia (FIFA) menyoroti latihan Timnas Indonesia jelang lawan Palestina. Dalam unggahan akun Instagram FIFA yang menyoroti latihan Timnas Indonesia di Surabaya itu, Marselino Ferdinan jadi bidikan!

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Surabaya dalam rangka persiapan menjalani dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Dua lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia yakni Palestina dan Argentina.

Menariknya, FIFA baru-baru ini menyoroti latihan tim besutan Shin Tae-yong. Akun Instagram resmi FIFA @fifaworldcup mengunggah momen latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023 dengan disertai caption.

Instagram FIFA pantau latihan Timnas Indonesia

"Persiapan maksimal untuk FIFA Matcday," tulis unggahan FIFA di akun Instagramnya yang disertai emoji bendera Merah Putih, dikutip Jumat (9/6/2023).

Bukan hanya itu, FIFA juga memajang foto sejumlah pemain Timnas Indonesia yang tengah berlatih. Sebut saja seperti Sandy Walsh, Dendy Sulistyawan hingga Marselino Ferdinan yang menjadi bidikan FIFA dalam unggahan tersebut. Terlihat, mereka sedang berlatih keras di atas lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659815/potensi-industri-olahraga-indonesia-tembus-ratusan-triliun-rupiah-bisa-jadi-penggerak-ekonomi-baru-indonesia-lny.webp
Potensi Industri Olahraga Indonesia Tembus Ratusan Triliun Rupiah, Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Baru Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/timnas_futsal_indonesia_u_19_foto_ig_at_timnasfut.jpg
Lolos Semifinal AFF U-19 2025, Pelatih Timnas Futsal Indonesia U-19 Justru Bongkar Kekurangan Tim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement