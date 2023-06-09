Batal Perkuat Timnas Indonesia, Justin Hubner Cari Hiburan Rutin Foto Bareng sang Kekasih

BATAL perkuat Timnas Indonesia, Justin Hubner cari hiburan rutin foto bareng sang kekasih. Momen foto pemain Wolverhampton Wanderers U-21 bersama sang pacarnya itu diunggah di Instagram Storiesnya, @justinhubner5.

Ya, Justin Hubner sempat akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) beberapa waktu lalu. Bek 19 tahun itu mengikuti proses naturalisasi bersama dengan dua pemain keturunan Belanda lainnya, yakni Rafael Struick dan Ivar Jenner.

Sayangnya, proses perpindahan Justin Hubner justru terhenti di tengah jalan pada pertengahan April 2023. Kala itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, memastikan proses naturalisasi bek Wolverhampton Wanderers U-21 tersebut tidak dilanjutkan.

Batalnya proses naturalisasi Justin Hubner untuk menjadi WNI disebut karena ada permintaan dari sang pemain yang tidak dapat dipenuhi PSSI. Selain itu, pesepakbola 19 tahun tersebut juga saat itu dipanggil Timnas Belanda U-21.

"Jadi, kita tidak melanjutkan untuk naturalisasi terhadap Hubner, karena ada permintaan Hubner yang tidak bisa kita penuhi," kata Arya Sinulingga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di GBK Arena, Jakarta, Senin 17 April 2023.

Namun, bukan berarti peluang Justin Hubner untuk dinaturalisasi menjadi WNI sudah tertutup. Seandainya bek 19 tahun itu mengesampingkan permintaannya yang tak bisa dipenuhi PSSI, maka dia diprediksi dapat menjadi WNI dalam waktu dekat, dengan catatan PSSI mau melanjutkannya.