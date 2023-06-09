Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Menang 3-0 Lawan Tim Junior di Laga Uji Coba, Luis Milla Sebut Tak Penting

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |22:53 WIB
Persib Bandung Menang 3-0 Lawan Tim Junior di Laga Uji Coba, Luis Milla Sebut Tak Penting
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung menang 3-0 atas tim juniornya dalam laga uji coba. Mendapati hasil itu, pelatih Persib, Luis Milla, pun berkomentar.

Luis Milla menyebut hasil tersebut tidak penting. Sebab menurutnya, laga uji coba digelar hanya untuk melihat sejauh mana perkembangan timnya yang sudah menjalankan empat kali latihan di pekan ini.

Luis Milla

"Kami baru berlatih empat hari, kami tiga hari melatih konsep bermain yang diterapkan, bagaimana ide yang kami terapkan. Lalu di hari ini, kami memantaunya, bagaimana situasi dan bagaimana pemain menguasai bola," kata Luis Milla usai pertandingan.

Pelatih asal Spanyol ini akui permainan para pemainnya belum berada di level tertinggi. Namun, ia memaklumi karena sudah cukup lama para pemain tidak menjalani pertandingan setelah berakhirnya Liga 1 2022-2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1659971/keluhkan-jadwal-boxing-day-rasa-indonesia-thom-haye-bermain-tanggal-27-itu-gila-aln.webp
Keluhkan Jadwal Boxing Day Rasa Indonesia, Thom Haye: Bermain Tanggal 27 Itu Gila!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/timnas_futsal_putra_indonesia_u_19.jpg
Timnas Futsal Indonesia U-19 Susah Payah Tumbangkan Malaysia, Pelatih Bongkar Kelemahan Garuda Muda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement