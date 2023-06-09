Persib Bandung Menang 3-0 Lawan Tim Junior di Laga Uji Coba, Luis Milla Sebut Tak Penting

BANDUNG – Persib Bandung menang 3-0 atas tim juniornya dalam laga uji coba. Mendapati hasil itu, pelatih Persib, Luis Milla, pun berkomentar.

Luis Milla menyebut hasil tersebut tidak penting. Sebab menurutnya, laga uji coba digelar hanya untuk melihat sejauh mana perkembangan timnya yang sudah menjalankan empat kali latihan di pekan ini.

"Kami baru berlatih empat hari, kami tiga hari melatih konsep bermain yang diterapkan, bagaimana ide yang kami terapkan. Lalu di hari ini, kami memantaunya, bagaimana situasi dan bagaimana pemain menguasai bola," kata Luis Milla usai pertandingan.

Pelatih asal Spanyol ini akui permainan para pemainnya belum berada di level tertinggi. Namun, ia memaklumi karena sudah cukup lama para pemain tidak menjalani pertandingan setelah berakhirnya Liga 1 2022-2023.