Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Menang 3-1 atas Persikabo 1973 di Laga Uji Coba, Joko Susilo Masih Belum Puas!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |21:23 WIB
Arema FC Menang 3-1 atas Persikabo 1973 di Laga Uji Coba, Joko Susilo Masih Belum Puas!
Arema FC menang 3-1 atas Persikabo 1973 di laga uji coba (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

AREMA FC menang 3-1 atas Persikabo 1973 di laga uji coba, Jumat (9/6/2023) sore WIB. Pelatih Arema FC, Joko Susilo pun senang, meski ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki sebelum mengarungi Liga 1 2023-2024.

“Secara hasil ini sangat disyukuri, tapi secara permainan kita masih ada evaluasi. Perbaikan-perbaikan harus dilakukan," kata Joko Susilo dilansir dari laman resmi Arema FC, Jumat (9/6/2023).

Arema FC vs Persikabo 1973

Arema FC vs Persikabo 1973 berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (9/6/2023). Tiga gol untuk Singo Edan -julukan Arema FC- dicetak oleh Dedik Setiawan. Sedangkan, Persikabo 1973 membalas lewat eksekusi tendangan bebas Guntur Triaji.

Pertandingan itu tentu menjadi sinyal positif bagi Arema FC menatap musim 2023-2024. Terlebih lagi, format kompetisi yang akan digelar mulai 1 Juli itu akan berubah dengan adanya fase reguler dan championships.

Joko mengatakan senang melihat adaptasi para pemain baru Singo Edan. Menurutnya, beberapa pemain anyar mampu menyesuaikan permainan meski terbantu dengan para pemain senior Arema FC.

"Adaptasi (pemain baru) cukup bagus, tadi terbantu dengan pemain-pemain yang sudah lama gabung. Namun sekali lagi banyak yang harus diperbaiki, ini akan menjadi PR bagi tim pelatih,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660031/bedah-kontrak-22-john-herdman-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-nct.webp
Bedah Kontrak 2+2 John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/03/02/kiper_persib_bandung_teja_paku_alam.jpg
Persib vs PSM! Teja Paku Alam Pasang Alarm Fokus Demi Kejar Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement