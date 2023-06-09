Arema FC Menang 3-1 atas Persikabo 1973 di Laga Uji Coba, Joko Susilo Masih Belum Puas!

AREMA FC menang 3-1 atas Persikabo 1973 di laga uji coba, Jumat (9/6/2023) sore WIB. Pelatih Arema FC, Joko Susilo pun senang, meski ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki sebelum mengarungi Liga 1 2023-2024.

“Secara hasil ini sangat disyukuri, tapi secara permainan kita masih ada evaluasi. Perbaikan-perbaikan harus dilakukan," kata Joko Susilo dilansir dari laman resmi Arema FC, Jumat (9/6/2023).

Arema FC vs Persikabo 1973 berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (9/6/2023). Tiga gol untuk Singo Edan -julukan Arema FC- dicetak oleh Dedik Setiawan. Sedangkan, Persikabo 1973 membalas lewat eksekusi tendangan bebas Guntur Triaji.

Pertandingan itu tentu menjadi sinyal positif bagi Arema FC menatap musim 2023-2024. Terlebih lagi, format kompetisi yang akan digelar mulai 1 Juli itu akan berubah dengan adanya fase reguler dan championships.

Joko mengatakan senang melihat adaptasi para pemain baru Singo Edan. Menurutnya, beberapa pemain anyar mampu menyesuaikan permainan meski terbantu dengan para pemain senior Arema FC.

"Adaptasi (pemain baru) cukup bagus, tadi terbantu dengan pemain-pemain yang sudah lama gabung. Namun sekali lagi banyak yang harus diperbaiki, ini akan menjadi PR bagi tim pelatih,” sambungnya.