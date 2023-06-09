Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Kelahiran Inggris Ini Resmi Perpanjang Kontrak dengan Dewa United

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:47 WIB
Pemain Kelahiran Inggris Ini Resmi Perpanjang Kontrak dengan Dewa United
Majed Osman resmi perpanjang kontrak satu musim bersama Dewa United (Foto: Dewa United)
A
A
A

PEMAIN kelahiran Inggris, Majed Osman resmi perpanjang kontrak bersama Dewa United. Sebelumnya, Majed Osman sudah berada di Dewa United sejak Juli 2022 silam.

Kontraknya habis per 31 Mei 2023. Akan tetapi, manajemen Dewa United secara resmi memperpanjang kontrak Majed Osman satu musim lagi di tim berjuluk Tangsel Warriors tersebut.

 Majed Osman

“Manajemen Dewa United FC mengumumkan telah resmi mempertahankan Majed Osman untuk kompetisi Liga 1 musim depan,” tulis laman resmi Dewa United, dikutip pada Jumat (9/6/2023).

Osman nantinya akan melengkapi daftar kuota pemain asing yang dimiliki Tangsel Warriors. Saat ini, Dewa United resmi memiliki tiga pemain asing, yakni Majed Osman (Lebanon), Alex (Brasil), dan Risto Mitrevski (Makedonia Utara).

CEO Dewa United, Ardian Satya Negara senang Osman memilih tetap berseragam Dewa United pada musim depan. Apalagi, mantan pemain Al Ansar FC ini masih mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih.

“Majed Osman bisa dibilang salah satu pemain yang penampilannya cukup konsisten sepanjang musim lalu. Tim pelatih juga memang masih membutuhkan tenaga Osman untuk musim depan," kata Ardian dilansir dari laman resmi Dewa United, Jumat (9/6/2023).

Halaman:
1 2
      
