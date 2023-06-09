Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Pemain Persib Bandung Beri Prediksi Laga Manchester City vs Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023, Siapa yang Jadi Juara?

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:17 WIB
2 Pemain Persib Bandung Beri Prediksi Laga Manchester City vs Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023, Siapa yang Jadi Juara?
Pemain Persib Bandung beri prediksi laga Manchester City vs Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023 (Foto: Laman resmi Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Sebanyak 2 pemain Persib Bandung beri prediksi laga Manchester City vs Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023. Adapun kedua pemain yang dimaksud yakni David Da Silva dan Victor Igbonefo.

Sebagaimana diketahui, Manchester City akan bersua Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023. Partai puncak tersebut bakal tersaji di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki pada Minggu (11/6/2023) dini hari pukul 02.00 WIB.

David Da Silva

(Penyerang Persib Bandung, David Da Silva beri prediksi laga Manchester City vs Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023)

Menjelang pertandingan itu, penyerang Persib Bandung yakni David Da Silva memberikan prediksinya. Pemain asal Brasil itu mengunggulkan Manchester City menjadi juara Liga Champions musim ini.

"Manchester City sedang dalam performa terbaiknya saat ini dan Haaland adalah striker yang gaya bermainnya sangat saya suka," ujar David da Silva di Stadion Sidolig Bandung, Jumat (9/6/2023).

Lebih lanjut, bomber yang mencetak 24 gol di Liga 1 2022-2023 itu turut memprediksi skor laga Manchester City vs Inter Milan. David Da Silva mengatakan The Citizens -julukan Manchester City- akan menang dengan skor telak 3-1 atas Nerazzurri -julukan Inter Milan.

"Jadi saya rasa City akan memenangkan laga ini, mungkin skornya 3-1 untuk Manchester City," katanya.

