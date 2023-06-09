Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bek Persib Bandung Ini Beri Kesan Positif Terkait Regulasi Pemain Asing di Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:35 WIB
Bek Persib Bandung Ini Beri Kesan Positif Terkait Regulasi Pemain Asing di Liga 1 2023-2024
Para pemain Persib Bandung menjalani latihan (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Bek Persib Bandung, Victor Igbonefo beri kesan positif terkait regulasi pemain asing di Liga 1 2023-2024. Menurut Victor Igbonefo, aturan pemain baru di kasta teratas sepakbola Indonesia itu sangat bagus untuk perkembangan seluruh pemain.

Sebagaimana diketahui, PSSI telah menerapkan kebijakan pemain asing. Nantinya, setiap tim diperbolehkan menggunakan 5 pemain asing dari mana pun dan 1 pemain asing dari Asia Tenggara. Kuota pemain asing ini bertambah yang mana sebelumnya setiap tim di Liga 1 hanya diperbolehkan memakai empat pemain asing.

Victor Igbonefo

Menyoroti regulasi tersebut, Victor Igbonefo menilai dapat membuat persaingan antara pemain semakin meningkat. Bek naturalisasi asal Nigeria itu pun menganggap persaingan tersebut akan sangat bagus untuk perkembangan para pemain khususnya pemain lokal.

"Waktu aku main di Thailand, banyak pemain asing dan semua harus bersaing. Persaingan itu bagus untuk pemain," kata Victor Igbonefo di Stadion Sidolig Bandung, Jumat (9/6/2023).

Selain itu, Victor Igbonefo yakin banyaknya pemain asing di Indonesia akan membuat kualitas pemain lokal meningkat. Sebab, pemain asing yang didatangkan dipastikan memiliki kualitas mumpuni.

"Jadi, tidak harus jadi halangan atau alasan, kita harus bersaing, itu bagus untuk pemain, dan bagus untuk sepak bola Indonesia," tegasnya.

