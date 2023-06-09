Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Alasan Jesse Lingard Segera Gabung Bali United, Nomor 1 Idaman Pesepakbola Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:34 WIB
3 Alasan Jesse Lingard Segera Gabung Bali United, Nomor 1 Idaman Pesepakbola Dunia!
Berikut 3 alasan Jesse Lingard segera gabung Bali United. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 3 alasan Jesse Lingard segera gabung Bali United akan dibahas Okezone. Jesse Lingard yang merupakan mantan pemain Manchester United sedang mengunjungi Indonesia.

Jesse Lingard tiba di Indonesia pada Kamis 8 Juni 2023 sore WIB dan direncanakan melakoni sejumlah aktivitas di bawah naungan salah satu apparel. Ketika menjalani sesi temu media, Jesse Lingard ditanya apakah tertarik bermain di Liga Indonesia?

Secara tegas, pemegang 32 caps bersama Timnas Inggris itu tertarik bermain di Bali United. “Tentu Bali United. Saya berada di sini untuk bertemu fans dan sedikit memberikan pelatihan,” kata Jesse Lingard kepada awak media.

Peluang Jesse Lingard gabung Bali United sebenarnya sangat terbuka. Setidaknya ada tiga alasan kenapa Jesse Lingard segera gabung Bali United. Apa saja?

Berikut 3 alasan Jesse Lingard segera gabung Bali United:

3. Berstatus Tanpa Klub

Jesse Lingard

Jesse Lingard akan berstatus tanpa klub per 1 Juli 2023. Status itu dipegang karena Jesse Lingard memilih tidak memperpanjang kontrak bersama sang klub, Nottingham Forest, yang berakhir pada 30 Juni 2023.

Karena itu, Bali United tidak perlu mengeluarkan uang transfer untuk mendatangkan winger 30 tahun tersebut. Bali United hanya perlu menyiapkan kontrak yang menggiurkan kepada eks pemain West Ham United ini.

Halaman:
1 2
      
