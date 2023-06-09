Mantan Pemain Manchester United Jesse Lingard Tertarik Gabung Bali United, Diboyong untuk Liga 1 2023-2024?

Jesse Lingard setibanya di Jakarta dan tertarik gabung Bali United. (Foto: Instagram/@jesselingard)

MANTAN pemain Manchester United Jesse Lingard tertarik gabung Bali United. Apakah pemain asal Inggris akan diboyong Bali United untuk mengarungi Liga 1 2023-2024?

Sekadar diketahui, Jesse Lingard sedang berkunjung ke Indonesia. Pemegang 32 caps bersama Timnas Inggris itu tiba di Jakarta pada Kamis 8 Juni 2023 sore WIB.

Jesse Lingard datang ke Jakarta untuk melakoni sejumlah aktivitas bersama salah satu apparel. Ketika menjalani sesi temu wartawan, Jesse Lingard ditanya apakah tertarik melanjutkan karier di Indonesia?

Tanpa pikir panjang, Jesse Lingard menyebut nama Bali United. Dipilihnya Bali United bukan tak mungkin karena Pulau Bali sudah terkenal seantero dunia sehingga winger lincah ini memilih Bali United jika suatu hari nanti berkarier di Indonesia.

“Tentu Bali United. Saya berada di sini untuk bertemu fans dan sedikit memberikan pelatihan,” kata Jesse Lingard kepada awak media.

Peluang Jesse Lingard gabung Bali United pada bursa transfer musim panas 2023 sangat besar. Pertama, Jesse Lingard berstatus tanpa klub per 1 Juli 2023, setelah tidak memperpanjang kontrak bersama Nottingham Forest yang berakhir pada 30 Juni 2023.