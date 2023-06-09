Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mateo Kovacic Segera Jadi Pembelian Pertama Manchester City pada Bursa Transfer Musim Panas 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:20 WIB
Mateo Kovacic Segera Jadi Pembelian Pertama Manchester City pada Bursa Transfer Musim Panas 2023
Pemain Chelsea, Mateo Kovacic. (Foto: Instagram/mateokovacic8)
A
A
A

MATEO Kovacic segera jadi pembelian pertama Manchester City pada bursa transfer musim panas 2023. Kabar ini beredar setelah gelandang Chelsea tersebut telah menyetujui persyaratan pribadi dengan The Citizens-julukan Manchester City.

Seperti diketahui, Mateo Kovacic akan habis kontraknya bersama Chelsea pada akhir Juni 2024. Namun, Chelsea tertarik untuk melepas pemain Timnas Kroasia itu yang memiliki 12 bulan tersisa dalam kontraknya karena enggan sang pemain pergi dengan status bebas transfer musim panas mendatang.

Pemain Timnas Kroasia itu sejauh ini telah membuat 37 penampilan untuk Chelsea di semua kompetisi musim 2022-2023. Dalam prosesnya, Mateo Kovacic mencetak satu gol dan memberikan dua assist dalam musim yang penuh gejolak di Stamford Bridge.

Baru-baru ini, pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, mengatakan Manchester City telah menyepakati kontrak dengan gelandang Chelsea tersebut. The Citizens diharapkan untuk menyetujui biaya gelandang 29 tahun itu setelah final Liga Champions 2022-2023.

"Mateo Kovacić kini telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Manchester City setelah pembicaraan lanjutan terungkap minggu lalu," ungkap Fabrizio Romano, dikutip dari Twitter pribadinya, Jumat (9/6/2023).

Mateo Kovacic

"Kovacić ingin pindah, langkah selanjutnya harus dilakukan antara klub karena Chelsea dan Manchester City akan membahas biaya setelah final Liga Champions," tambah jurnalis asal Italia itu.

Manchester City sendiri telah diberi izin oleh Chelsea untuk mengadakan pembicaraan dengan Mateo Kovacic mengenai kepindahannya. Itu artinya, Chelsea terbuka untuk menjual gelandang Timnas Kroasia tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659779/festival-senengminton-jawa-tengah-2025-jadi-upaya-lawan-gaya-hidup-kurang-gerak-anak-ewd.webp
Festival SenengMinton Jawa Tengah 2025 Jadi Upaya Lawan Gaya Hidup Kurang Gerak Anak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pelatih_psim_yogyakarta_jean_paul_van_gastel.jpg
PSIM Yogyakarta Gagal Menang di Jepara, Van Gastel Soroti Atmosfer Stadion Tanpa Penonton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement