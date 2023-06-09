Mateo Kovacic Segera Jadi Pembelian Pertama Manchester City pada Bursa Transfer Musim Panas 2023

MATEO Kovacic segera jadi pembelian pertama Manchester City pada bursa transfer musim panas 2023. Kabar ini beredar setelah gelandang Chelsea tersebut telah menyetujui persyaratan pribadi dengan The Citizens-julukan Manchester City.

Seperti diketahui, Mateo Kovacic akan habis kontraknya bersama Chelsea pada akhir Juni 2024. Namun, Chelsea tertarik untuk melepas pemain Timnas Kroasia itu yang memiliki 12 bulan tersisa dalam kontraknya karena enggan sang pemain pergi dengan status bebas transfer musim panas mendatang.

Pemain Timnas Kroasia itu sejauh ini telah membuat 37 penampilan untuk Chelsea di semua kompetisi musim 2022-2023. Dalam prosesnya, Mateo Kovacic mencetak satu gol dan memberikan dua assist dalam musim yang penuh gejolak di Stamford Bridge.

Baru-baru ini, pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, mengatakan Manchester City telah menyepakati kontrak dengan gelandang Chelsea tersebut. The Citizens diharapkan untuk menyetujui biaya gelandang 29 tahun itu setelah final Liga Champions 2022-2023.

"Mateo Kovacić kini telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Manchester City setelah pembicaraan lanjutan terungkap minggu lalu," ungkap Fabrizio Romano, dikutip dari Twitter pribadinya, Jumat (9/6/2023).

"Kovacić ingin pindah, langkah selanjutnya harus dilakukan antara klub karena Chelsea dan Manchester City akan membahas biaya setelah final Liga Champions," tambah jurnalis asal Italia itu.

Manchester City sendiri telah diberi izin oleh Chelsea untuk mengadakan pembicaraan dengan Mateo Kovacic mengenai kepindahannya. Itu artinya, Chelsea terbuka untuk menjual gelandang Timnas Kroasia tersebut.