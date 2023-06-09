Pelatih asal Italia Ini Beri Peringatan kepada Manchester City Jelang Lawan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023: Waspadai Romelu Lukaku!

Romelu Lukaku jadi pemain Inter Milan yang patut diwaspdai oleh Manchester City (Foto: Reuters)

PELATIH asal Italia, Roberto Di Matteo memberi peringatan kepada Manchester City jelang lawan Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023. Menurutnya, kehadiran Romelu Lukaku di lini serang Inter Milan jadi ancaman nyata bagi pertahanan Manchester City.

“Lukaku selayaknya Didier Drogba bagi saya. Saya mengenalnya ketika dia berusia 19 tahun di Chelsea dan saya adalah asisten Villas Boas (pelatih Chelsea sebelum Di Matteo),” ujar Di Matteo dikutip Football Italia.

(Roberto Di Matteo beri peringatan kepada Manchester City)

“Saya dapat mengatakan bahwa jika dia (Romelu Lukaku) fit dia bisa menghancurkan dunia. Dia adalah binatang buas dan dia tidak pernah berhenti dan dia tampak bugar sekarang,” timpalnya.

Sebagaimana diketahui, Manchester City akan bersua Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki pada Minggu 11 Juni 2023 dini hari pukul 02.00 WIB.

Di Matteo menjagokan Inter Milan di laga tersebut. Pelatih yang kini menukangi Jeonbuk Hyundai itu mengatakan Nerazzurri -julukan Inter Milan- bukan favorit, akan tetapi kondisi tim yang lengkap bisa menjadi keuntungan Inter Milan.

“Inter Milan bukan favorit; semua orang tahu itu. Namun, perbandingan dengan Inter tidak sepenuhnya akurat karena Manchester City tidak bermain di kandang sendiri dan Simone Inzaghi (pelatih Inter Milan) bisa mengandalkan full team,” timpalnya.