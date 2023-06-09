4 Pesepakbola Ini Pernah Kalahkan Mantan Klubnya di Final Liga Champions, Nomor 1 Jadi Pahlawan Kemenangan!

Berikut 4 pesepakbola yang pernah kalahkan mantan klubnya di final Liga Champions (Foto: Reuters)

DERETAN 4 pesepakbola ini pernah kalahkan mantan klubnya di final Liga Champions. Salah satunya bahkan jadi pahlawan kemenangan bagi timnya di partai final tersebut.

Banyak cerita menarik dari final Liga Champions setiap musimnya. Salah satunya ada pemain dari klub besar Eropa yang menghadapi mantan timnya di final Liga Champions.

Meski sempat bermain untuk klubnya terdahulu, para pesepakbola dunia ini bisa profesional, menghadapi sang mantan tim. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pesepakbola yang pernah kalahkan mantan klubnya di final Liga Champions:

4. Gerard Pique





Dimulai dari Gerard Pique. Saat ini Pique memang sudah pensiun sebagai pesepakbola. Namun, selama kariernya, Pique pernah memberi kesan manis bagi timnya, juga pahit bagi mantan klubnya terdahulu.

Itu terjadi ketika final Liga Champions 2008-2009. Saat itu, Barcelona bersua Manchester United di final.

Pique merupakan mantan pemain Manchester United periode 2004-2008. Baru semusim di Barcelona, Pique justru bikin mantan klubnya gigit jari. Di final, Pique membantu Barcelona menang 2-0 atas Manchester United.

Itu merupakan trofi Liga Champions pertamanya sejak tiba di Camp Nou. Pique pun sudah memutuskan pensiun pada November 2022 silam di Barcelona.

3. Alvaro Morata





Striker asal Spanyol, Alvaro Morata juga pernah membuat mantan timnya merana. Ketika itu, Alvaro Morata bermain untuk Real Madrid, yang berhadapan dengan Juventus di final Liga Champions 2016-2017.

Sekdar informasi, Alvaro Morata pernah jadi andalan Juventus pada periode 2014-2016. Kemudian pada 2016-2017 ia membela Real Madrid.

Sementara di partai final, El Real sukses membungkam Juventus dengan skor 4-1. Hasil itu membuat Alvaro Morata berhak merayakan pesta juara bersama Real Madrid. Meski ketika itu, Alvaro Morata tak menyumbang gol untuk Real Madrid.