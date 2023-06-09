Profil Stadion Olimpiade Ataturk, Venue Final Liga Champions 2022-2023 yang Pertemukan Manchester City vs Inter Milan

PROFIL Stadion Olimpiade Ataturk, venue final Liga Champions 2022-2023 yang pertemukan Manchester City vs Inter Milan akan dibahas di sini. Sekadar diketahui, Liga Champions 2022-2023 telah mencapai laga puncak.

Laga puncak tersebut mempertemukan dua klub terbaik di Eropa musim 2022-2023 yakni Manchester City kontra Inter Milan. Duel tersebut bakal berlangsung di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki pada Minggu (11/6/2023) pukul 02.00 WIB.

Sebagai informasi, Manchester City sukses melangkah ke final setelah menumbangkan Real Madrid dengan agregat 5-1 di babak semifinal. Sedangkan Inter Milan melaju usai menaklukkan sang rival, AC Milan dengan agregat 3-0.

Manchester City pun berpeluang untuk mencatatkan treble winner usai sebelumnya berhasil meraih gelar Liga Inggris dan Piala FA. Di sisi Inter Milan, mereka memiliki kans untuk meraih trofi kedua di musim ini setelah sebelumnya sukses mengantongi Coppa Italia 2022-2023.

Dengan begitu, pertandingan antara Manchester City vs Inter Milan diprediksi bakal berlangsung sengit. Namun dalam artikel kali ini, Okezone akan membahas profil venue final Liga Champions 2022-2023, Stadion Olimpiade Ataturk.

Ini akan menjadi final Liga Champions kedua yang akan diselenggarakan di Stadion Olimpiade Ataturk. Sebelum Manchester City vs Inter Milan, stadion ini pernah menggelar final Liga Champions 2005 antara Liverpool vs AC Milan.