Misi Rafael Struick Curi Perhatian Shin Tae-yong dalam TC Timnas Indonesia Jelang FIFA Matchday Juni 2023

Rafael Struick siap tampil untuk Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)

MISI Rafael Struick curi perhatian Shin Tae-yong dalam TC Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Penyerang muda tersebut berharap bisa mendapatkan menit bermain.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bakal melakoni dua pertandingan penting di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Ada laga kontra Palestina yang akan digelar pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lima hari kemudian, mereka akan menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Rafael Struick berpotensi melakoni laga debutnya untuk Timnas Indonesia setelah resmi dinaturalisasi. Namun, itu tidak akan mudah karena dirinya masih pemain muda.

"Saya berharap bisa dapat menit bermain saat bertanding nanti," ucap Rafael dilansir dari laman PSSI, Kamis (8/6/2023).

Meski masih muda, Rafael Struick siap membuktika bahwa dirinya sudah cukup jam terbang untuk tampil di level senior. Pemain berusia 20 tahun itu berharap bisa mencuri perhatian Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan (TC) yang tengah berlangsung saat ini.