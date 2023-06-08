Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Bintang Ini Ternyata Hanya Jadi Beban Klub di Musim Ini, Nomor 1 Pernah Juara Piala Dunia!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |21:24 WIB
4 Pemain Bintang Ini Ternyata Hanya Jadi Beban Klub di Musim Ini, Nomor 1 Pernah Juara Piala Dunia!
Eden Hazard salah satu pemain bintang yang hanya jadi beban klub musim ini (Foto: Reuters)
A
A
A

DERETAN 4 pemain bintang ini ternyata hanya jadi beban klub di musim ini. Salah satunya pernah mencicipi juara Piala Dunia bersama negaranya.

Performa yang mengecewakan, cedera berkepanjangan, hingga tidak konsisten, menjadi persoalan seorang pesepakbola di lapangan. Buruknya, faktor tersebut bisa merusak karier si pesepakbola.

Seperti keempat pemainnya yang dinilai kurang memberikan kontribusi dalam tim di musim 2022-2023. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 4 pemain bintang yang ternyata hanya jadi beban klub di musim ini:

4. Eden Hazard

Eden Hazard

Carlo Ancelotti merasa tidak puas dengan komposisi pemain Real Madrid musim ini. Apalagi Ancelotti tidak dapat mencari striker baru karena sudah memiliki Eden Hazard.

Kehadiran Eden Hazard nyatanya memakan anggaran Real Madrid. Sebab, gaji fantastis Hazard tidak sesuai dengan penampilannya di musim 2022-2023.

Sejauh ini, Eden Hazard hanya membukukan satu gol dua assist dari 10 pertandingan bersama EL Real. Pada akhirnya, Eden Hazard pun resmi diputus kontrak oleh Real Madrid.

3. Dele Alli

Dele Alli

Berikutnya ada Dele Alli, yang hanya jadi beban klub di musim ini. Bagaimana tidak, sejak Everton meminjamkannya ke klub Liga Turki, Besiktas, penampilannya tak kunjung membaik.

Dari 15 pertandingan di Besiktas, Dele Alli hanya bermain 15 pertandingan saja. Ia juga hanya menyumbang tiga gol bagi klub raksasa Turki tersebut. Alhasil, pemain berkebangsaan Inggris itu tak lanjut di Besiktas dan akan kembali ke Everton musim depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659665/piala-aff-u16-2025-kemenangan-timnas-futsal-indonesia-u16-sirna-di-menit-akhir-who.webp
Piala AFF U-16 2025: Kemenangan Timnas Futsal Indonesia U-16 Sirna di Menit Akhir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/persija_menatap_kebangkitan_usai_kalah_0_1_dari_se.jpg
Terluka di Padang, Persija Siap Mengamuk di SUGBK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement