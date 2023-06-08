4 Pemain Bintang Ini Ternyata Hanya Jadi Beban Klub di Musim Ini, Nomor 1 Pernah Juara Piala Dunia!

Eden Hazard salah satu pemain bintang yang hanya jadi beban klub musim ini (Foto: Reuters)

DERETAN 4 pemain bintang ini ternyata hanya jadi beban klub di musim ini. Salah satunya pernah mencicipi juara Piala Dunia bersama negaranya.

Performa yang mengecewakan, cedera berkepanjangan, hingga tidak konsisten, menjadi persoalan seorang pesepakbola di lapangan. Buruknya, faktor tersebut bisa merusak karier si pesepakbola.

Seperti keempat pemainnya yang dinilai kurang memberikan kontribusi dalam tim di musim 2022-2023. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 4 pemain bintang yang ternyata hanya jadi beban klub di musim ini:

4. Eden Hazard





Carlo Ancelotti merasa tidak puas dengan komposisi pemain Real Madrid musim ini. Apalagi Ancelotti tidak dapat mencari striker baru karena sudah memiliki Eden Hazard.

Kehadiran Eden Hazard nyatanya memakan anggaran Real Madrid. Sebab, gaji fantastis Hazard tidak sesuai dengan penampilannya di musim 2022-2023.

Sejauh ini, Eden Hazard hanya membukukan satu gol dua assist dari 10 pertandingan bersama EL Real. Pada akhirnya, Eden Hazard pun resmi diputus kontrak oleh Real Madrid.

3. Dele Alli

Berikutnya ada Dele Alli, yang hanya jadi beban klub di musim ini. Bagaimana tidak, sejak Everton meminjamkannya ke klub Liga Turki, Besiktas, penampilannya tak kunjung membaik.

Dari 15 pertandingan di Besiktas, Dele Alli hanya bermain 15 pertandingan saja. Ia juga hanya menyumbang tiga gol bagi klub raksasa Turki tersebut. Alhasil, pemain berkebangsaan Inggris itu tak lanjut di Besiktas dan akan kembali ke Everton musim depan.