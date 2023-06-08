Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Sibuk di Timnas Indonesia, Sandy Walsh Berharap untuk Nyekar ke Makam Kakek dan Neneknya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:39 WIB
Meski Sibuk di Timnas Indonesia, Sandy Walsh Berharap untuk Nyekar ke Makam Kakek dan Neneknya
Sandy Walsh berharap bisa nyekar ke makam kakek dan neneknya di Surabaya (Foto: Instagram/@pssi)
MESKI sibuk di Timnas Indonesia, Sandy Walsh berharap untuk nyekar ke makam kakek dan neneknya di Surabaya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia lagi sibuk mempersiapkan diri untuk FIFA Matchday Juni 2023.

Sebab itu, skuad Garuda menggelar pemusatan latihan (TC) di Surabaya sejak Senin 5 Juni 2023. Sandy Walsh, salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia turut dipanggil oleh Shin Tae-yong.

Sandy Walsh

Pemain milik KV Mechelen itu sudah ikut latihan Timnas Indonesia. Meski jadwal Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023 padat, Sandy Walsh berharap bisa datang ke makam kakek dan neneknya di Surabaya.

“Saya berencana untuk datang ke makam kakek dan nenek saya di Surabaya dengan ibu saya,” ucap Sandy Walsh.

Seperti diketahui, Sandy Walsh merupakan pemain keturunan yang lahir di Belgia dan besar di Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu.

Sebelumnya, pemain KV Mechelen itu belum pernah datang ke kota Surabaya. Ia hanya mendengar mengenai Legenda Surabaya sebagai Kota Pahlawan dari sang kakek. Karena itulah ia merasa terhormat bisa debut dengan Timnas Indonesia di Kota Pahlawan.

