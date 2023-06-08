Live di RCTI: Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023!

Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)

INI jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga ini akan disiarkan langsung RCTI pada 14 Juni 2023 mendatang mulai pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan melakoni dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Yang pertama adalah laga kontra Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Karena bermain di Surabaya, maka pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia pun dilaksanakan di sana. Shin Tae-yong baru akan memboyong skuadnya ke Jakarta setelah laga kontra Palestina untuk menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 19 Juni 2023.

Laga kontra Argentina menyita perhatian besar, namun pertandingan menghadapi Palestina juga penting. Sebab, jika menang, Timnas Indonesia bakal mendapatkan poin yang penting untuk mendongkrak posisi dalam ranking FIFA.

BACA JUGA: Kondisi Terkini Sandy Walsh Usai Cedera Diungkap Asisten Pelatih Timnas Indonesia

Sebagaimana perhitungan situs football-ranking, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 6,77 poin jika menang. Imbang pun masih mendapatkan tambahan poin, yaitu 1,77 poin. Namun, jika kalah, maka Garuda kehilangan 3,23 poin.

Timnas Indonesia pada saat ini berada di peringkat ke-149 FIFA. Itu cukup jauh dibandingkan Palestina yang ada di peringkat ke-93.