Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI: Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:00 WIB
Live di RCTI: Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023!
Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

INI jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga ini akan disiarkan langsung RCTI pada 14 Juni 2023 mendatang mulai pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan melakoni dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Yang pertama adalah laga kontra Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Timnas Indonesia

Karena bermain di Surabaya, maka pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia pun dilaksanakan di sana. Shin Tae-yong baru akan memboyong skuadnya ke Jakarta setelah laga kontra Palestina untuk menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 19 Juni 2023.

Laga kontra Argentina menyita perhatian besar, namun pertandingan menghadapi Palestina juga penting. Sebab, jika menang, Timnas Indonesia bakal mendapatkan poin yang penting untuk mendongkrak posisi dalam ranking FIFA.

Sebagaimana perhitungan situs football-ranking, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 6,77 poin jika menang. Imbang pun masih mendapatkan tambahan poin, yaitu 1,77 poin. Namun, jika kalah, maka Garuda kehilangan 3,23 poin.

Timnas Indonesia pada saat ini berada di peringkat ke-149 FIFA. Itu cukup jauh dibandingkan Palestina yang ada di peringkat ke-93.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659769/nonton-streaming-al-nassr-vs-al-zawraa-di-vision-persaingan-puncak-grup-d-afc-champions-league-two-cbv.webp
Nonton Streaming Al Nassr vs Al Zawraa di VISION+, Persaingan Puncak Grup D AFC Champions League Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/01/pelatih_barcelona_hansi_flick_foto_uefa.jpg
Barcelona Darurat Bek! Cedera Christensen Buat Flick Tekan Tombol Transfer Mendesak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement