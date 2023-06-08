Kondisi Terkini Sandy Walsh Usai Cedera Diungkap Asisten Pelatih Timnas Indonesia

KONDISI terkini Sandy Walsh usai cedera diungkap asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Sandy Walsh mengalami cedera saat sedang berlatih di lapangan Thor, Surabaya, Rabu 7 Juni 2023.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sudah mulai melaksanakan pemusatan latihan (TC) jelang dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Ada dua laga penting kontra Palestina dan Argentina, dengan yang pertama digelar di Surabaya pada 14 Juni 2023.

Sandy Walsh menanti debut di laga kontra Palestina. Namun, cedera ini mengancam partisipasinya dan Nova Arianto mengaku belum bisa berbicara banyak soal kondisi Walsh yang masih dipantau tim dokter.

"Masih diobservasi (tim dokter). Ditunggu perkembangannya, ya," kata Nova kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (8/6/2023).

Sempat beredar video Sandy Walsh mendapatkan perawatan di lapangan. Setelah itu, sang bek kanan KV Mechelen berjalan sembari terpincang-pincang.