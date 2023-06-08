Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kondisi Terkini Sandy Walsh Usai Cedera Diungkap Asisten Pelatih Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:27 WIB
Kondisi Terkini Sandy Walsh Usai Cedera Diungkap Asisten Pelatih Timnas Indonesia
Sandy Walsh alami cedera dalam TC Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

KONDISI terkini Sandy Walsh usai cedera diungkap asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Sandy Walsh mengalami cedera saat sedang berlatih di lapangan Thor, Surabaya, Rabu 7 Juni 2023.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sudah mulai melaksanakan pemusatan latihan (TC) jelang dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Ada dua laga penting kontra Palestina dan Argentina, dengan yang pertama digelar di Surabaya pada 14 Juni 2023.

Sandy Walsh

Sandy Walsh menanti debut di laga kontra Palestina. Namun, cedera ini mengancam partisipasinya dan Nova Arianto mengaku belum bisa berbicara banyak soal kondisi Walsh yang masih dipantau tim dokter.

"Masih diobservasi (tim dokter). Ditunggu perkembangannya, ya," kata Nova kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (8/6/2023).

Sempat beredar video Sandy Walsh mendapatkan perawatan di lapangan. Setelah itu, sang bek kanan KV Mechelen berjalan sembari terpincang-pincang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659603/nilai-pasar-jay-idzes-meroket-tembus-rp197-miliar-qaz.webp
Nilai Pasar Jay Idzes Meroket, Tembus Rp197 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/noc_indonesia.jpg
Polemik Kickboxing SEA Games 2025 Memanas! NOC Indonesia Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement