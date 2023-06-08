Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Argentina Terhebat Selain Lionel Messi, Nomor 1 Mimpi Buruk Timnas Prancis

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |22:00 WIB
5 Pemain Timnas Argentina Terhebat Selain Lionel Messi, Nomor 1 Mimpi Buruk Timnas Prancis
Timnas Argentina bawa skuad juara dunia ke Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Twitter/argentina)
A
A
A

INILAH 5 pemain Timnas Argentina terhebat selain Lionel Messi. Seperti yang telah diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni laga persahabatan dengan Timnas Argentina dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni ini.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 19 Juni 2023 mendatang.

 Timnas Argentina

Menghadapi Argentina, seluruh pemain Timnas Indonesia tentu akan terpaku pada sosok Lionel Messi yang notabene adalah pemain terbaik di dunia. Namun perlu dicatat, keberhasilan tim berjuluk La Albiceleste menjadi juara Piala Dunia 2022 bukan hanya karena Messi seorang.

Keberhasilan Argentina menapaki puncak ranking FIFA adalah karena skuad mereka dihuni oleh banyak pemain hebat. Oleh karena itu, berikut Okezone rangkum 5 pemain Timnas Argentina terhebat selain Lionel Messi yang harus diwaspadai.

5. Julian Alvarez

Julian Alvarez

Timnas Argentina memang memiliki segudang penyerang berbahaya. Salah satu yang akan dibawa ke Indonesia adalah, striker muda Manchester City, Julian Alvarez.

Bersama Manchester City, Alvarez tampil baik dengan meraih gelar Liga Inggris dan Piala FA. Bahkan, dirinya akan dapat meraih treble winner jika di final Liga Champions nanti dirinya bisa menang atas Inter Milan.

4. Angel Di Maria

Angel Di Maria

Tidak dapat dipungkiri jika nama Angel Di Maria menjadi pemain paling tersohor di skuad Argentina setelah Lionel Messi. Meski telah berusia 35 tahun, namun kemampuan Angel Di Maria masih sangat terjaga.

Ditambah lagi, dirinya memiliki banyak pengalaman bermain bersama klub-klub besar Eropa seperti Manchester United, Real Madrid, PSG, hingga Juventus dengan torehan trofi yang tidak sedikit.

Halaman:
1 2 3
      
