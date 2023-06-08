Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Lionel Messi, Penggemar Ipswich Town Sampaikan Pesan Menyentuh Hati untuk Elkan Baggott

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:00 WIB
Jelang Lawan Lionel Messi, Penggemar Ipswich Town Sampaikan Pesan Menyentuh Hati untuk Elkan Baggott
Elkan Baggott perkuat Timnas Indonesia di laga kontra Argentina (Foto: Instagram/ctcofficial)
JELANG lawan Lionel Messi dan Timnas Argentina, penggemar Ipswich Town sampaikan pesan menyentuh hati untuk Elkan Baggott. Bek muda keturunan Indonesia, Elkan Baggott, menjadi salah satu pemain yang dipanggil untuk bergabung di Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday bulan Juni ini.

Elkan Baggot menjadi pemain keturunan lainnya yang dipanggil Shin Tae-yong selain Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struick, Ivan Jenner, Shayne Pattynama, Stefano Lilipaly, dan Marc Klok.

 Elkan Baggott

Timnas Indonesia sendiri akan berhadapan dengan dua tim kuat dalam agendanya, yakni Palestina dan juga Argentina. Hal ini tentu akan menjadi pengalaman tersendiri bagi Elkan Baggot.

Pasalnya, bek berusia 20 tahun akan berhadapan dengan pemain tim terbaik dunia dan juga pemain terbaik dunia, Lionel Messi.

Kabar pemanggilan Baggot ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Argentina pun menjadi sorotan salah satu media Inggris yang berbasis di Ipswich, TWTD. Dalam salah satu tulisannya, TWTD secara khusus memberitakan pemanggilan Baggot untuk menghadapi Palestina dan Argentina.

"Baggot di skuad Indonesia jelang bertemu Messi," tulis TWTD dalam pemberitaannya.

Pemberitaan tersebut lantas mendapat perhatian khusus dari para suporter klub Ipswich Town, klub yang dibela Elkan Baggot saat ini. Para suporter kemudian membanjiri pemberitaan tersebut dengan berbagai pesan yang menyentuh untuk pemain kebanggan mereka itu.

