HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Perempuan Supercantik yang Jadi Pasangan Pemain Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023, Nomor 1 Segera Menikah

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:29 WIB
5 Perempuan Supercantik yang Jadi Pasangan Pemain Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023, Nomor 1 Segera Menikah
Aislinn Konig, kekasih dari Sandy Walsh (Foto: Instagram/acekonig)
A
A
A

SEBANYAK lima perempuan supercantik yang jadi pasangan pemain Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya akan segera menikah.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bakal diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi di ajang FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina. Selain aspek lapangan, mari menengok sisi lan dari ajang ini.

Marc Klok

Dukungan dari para kekasih dan istri pesepakbola tentunya berarti untuk meraih hasil maksimal. Ada lima wanita cantik yang merupakan pasangan pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk FIFA Matchday Juni 2023.

Berikut 5 Perempuan Supercantik yang Jadi Pasangan Pemain Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023

5. Melissa Cardona

Melissa Cardona

Melissa Cardona merupakan istri dari Jordi Amat. Di balik ketangguhan sang bek naturalisasi Timnas Indonesia di lini pertahanan, ada dukungan Melissa di belakangnya.

Melissa dan Jordi sudah menikah sejak 27 Juni 2014, tiga tahun setelah keduanya bertemu di Kolombia pada Piala Dunia U-20 2011. Mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada 28 April 2022.

4. Carmen Rowena

Stefano Lilipaly dan Carmen Rowena

Carmen Rowena adalah pasangan dari penyerang naturalisasi Stefano Lilipaly. Mereka telah menikah sejak 2014 silam dan kini memilki dua buah hati.

Stefano Liliplay dan sang istri terlihat memiliki hubungan yang harmonis sebagaimana yang ditunjukkan di Instagram mereka. Mereka juga kerap membagikan momen bersama anak-anak mereka.

Halaman:
1 2 3
      
