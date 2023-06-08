Sempat Video Call dengan Shin Tae-yong, Ini Penyebab Jordy Wehrmann Sempat Gagal Dinaturalisasi Jadi WNI

SEMPAT video call dengan Shin Tae-yong, ini penyebab Jordy Wehrmann sempat gagal dinaturalisasi jadi Warga Negara Indonesia (WNI). Nama Jordy Wehrmann seketika merebak bersamaan dengan target PSSI mencari pemain Grade A untuk membela Timnas Indonesia.

Belum lama ini, Jordy Wehrmann secara blak-blakan mengakui jika dirinya pernah langsung berbicara dengan Shin Tae-yong melalui video call. Ia pun mengaku ingin membela Timnas Indonesia.

Akan tetapi, ada sejumlah faktor yang membuat pemain 24 tahun itu gagal dinaturalisasi jadi WINI. Salah satunya ia memang masih fokus untuk mencari klub baru di Belanda.

“Iya aku pernah berbicara langsung dengan head coach (Shin Tae-yong) lewat video call. Aku waktu itu sedang proses untuk pindah klub lain di Belanda,” ucap Jordy Wehrmann dikutip dari YouTube Yussa Nugraha, Kamis (8/6/2023).

Selain itu, Jordy Wehrmann juga mengatakan kondisi pandemi Covid-19 membuat situasi tak menentu. Namun, pemain berposisi gelandang bertahan itu sangat ingin membela Timnas Indonesia.

“Aku ingin sekali membela Timnas Indonesia, tapi karena waktu yang singkat dan sibuk. Setelah itu juga sempat pandemi Covid-19 jadi situasi juga tidak membantu,” timpalnya.

“Aku sudah memikirkan hal itu (membela Timnas Indoensia) dan aku sangat fantastis jika bisa membela Timnas Indonesia,” ungkapnya.