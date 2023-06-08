Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Jordy Wehrmann Siap Bela Timnas Indonesia, Turun di Piala Asia 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |17:45 WIB
Breaking News: Jordy Wehrmann Siap Bela Timnas Indonesia, Turun di Piala Asia 2023?
Jordy Wehrmann siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@jordywehrmann)
A
A
A

GELANDANG ADO Den Hag, Jordy Wehrmann, mengaku siap membela Timnas Indonesia. Jika ada tawaran datang dari PSSI, gelandang 24 tahun itu akan menjalankan proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan sebaik-baiknya.

Sejatinya nama Jordy Wehrmann sudah ramai dibicarakan sejak Februari 2022. Saat itu, Jordy Wehrmann bersama Emil Audero menjadi dua nama yang santer bakal dinaturalisasi.

Jordy Wehrmann

(Jordy Wehermann hampir dinaturalisasi pada awal 2022)

Namun, Jordy Wehrmann tiba-tiba menghilang dari peredaran meski sudah sempat video call dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pesepakbola yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini mengatakan, batal menjalankan proses naturalisasi pada awal 2022 karena disibukkan dengan agenda lain.

Saat itu, Jordy Wehrmann yang berstatus sebagai pemain klub kasta tertinggi Liga Swiss, FC Luzern, sedang sibuk bernegosiasi dengan ADO Den Hag untuk hengkang sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer musim panas 2022.

“Iya pernah (dihubungi PSSI). Saya juga pernah mengobrol dengan pelatih kepalanya (Shin Tae-yong) melalui video call. Namun, masalahnya waktu itu saya sedang proses pindah klub lain di Belanda. Saat itu saya terlalu sibuk mencari klub baru, dan awalnya berpikiran baru fokus ke tim nasional setelah mendapatkan klub baru,” kata Jordy Wehrmann, mengutip dari kanal YouTube Yussa Nugraha.

Ketika ditanya apakah siap membela Timnas Indonesia jika mendapat tawaran lagi dari PSSI, eks pemain Feyenoord Rotterdam itu mengaku siap. Bahkan ia siap memberikan yang terbaik jika nantinya menjadi WNI dan dipercaya membela Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
