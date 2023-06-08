Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Korban Lemparan Maut Ke Dalam Pratama Arhan, Nomor 1 Dibuat Gigit Jari!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |17:24 WIB
5 Korban Lemparan Maut Ke Dalam Pratama Arhan, Nomor 1 Dibuat Gigit Jari!
Berikut 5 korban lemparan jauh Pratama Arhan (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

SEBANYAK 5 korban lemparan maut ke dalam Pratama Arhan akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya dibuat gigit jari karena Pratama Arhan keluar jadi pahlawan bagi tim yang dibelanya.

Seperti diketahui, Pratama Arhan merupakan penggawa Timnas Indonesia, yang punya skill lemparan ke dalam mematikan. Tak sedikit dari tim lawan dibuat terkesan dengan lemparan jarak jauhnya.

Bahkan, ada lawan Pratama Arhan, yang sampai gigit jari karena aksinya tersebut. Lantas, siapa saja korban keganasan Pratama Arhan ini?

Berikut 5 korban lemparan maut ke dalam Pratama Arhan:

5. Filipina

Pratama Arhan

Filipina masuk daftar korban Pratama Arhan karena aksinya tersebut. Itu terjadi di fase Grup A Piala AFF 2022. Ketika itu, Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam yang menjurus ke Dendy Sulistyawan.

Dendy yang menerima umpan ciamik itu mampu mengonversinya dengan baik. Alhasil Timnas Indonesia berhasil unggul satu gol atas Filipina di menit ke-21.

Sekadar informasi, Timnas Indonesia berhasil mendulang kemenangan 2-1 atas Filipina di laga tersebut. Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia melaju ke semifinal bersama Thailand.

4. Timor Leste

Pratama Arhan

Kemudian ada Timor Leste. Pada awal Januari 2022 silam, Timnas Indonesia pernah gelar uji coba lawan Timor Leste.

Di laga itu, Timnas Indonesia menang 4-1 atas Timor Leste. Pada pertandingan tersebut, nama Pratama Arhan baru pertama kali mencuat.

Itu tak terlepas dari aksi lemparan ke dalamnya, yang turut berkontribusi membawa kemenangan bagi Timnas Indoensia. Ketika itu ia melakukan lemparan ke dalam yang gagal dibendung kiper Timor Leste pada menit ke-77.

Gol itu jadi yang ketiga bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, Pratama Arhan berhasil mencetak gol via titik penalti. Lalu kemudian, Pratama Arhan berhasil membuat umpan apik yang turut membawa Timnas Indonesia menang 4-1 atas Timor Leste.

Halaman:
1 2 3
      
