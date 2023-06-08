Kabar Baik! Jordi Amat Kembali Berlatih Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina

KABAR baik menghampiri Timnas Indonesia lantaran Jordi Amat telah kembali berlatih jelang dua laga FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina. Hal ini diungkap oleh klubnya, Johor Darul Tazim (JDT), melalui media sosial mereka.

Kecemasan sempat muncul setelah Jordi Amat dikonfirmasi mengalami cedera ketika membela JDT dalam laga pekan ke-13 Liga Malaysia 2022-2023 kontra Pulau Pinang FC. Laga itu dilangsungkan di Stadion Bandar Raya pada Jumat 3 Juni 2023, yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk JDT.

Cedera Jordi Amat datang hanya beberapa hari menjelang dua laga penting Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Pada bulan Juni 2023 ini, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Palestina dan Argentina.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – telah mulai berlatih sejak Senin 5 Juni 2023 lalu. Namun, Jordi Amat masih belum bergabung karena berada bersama klubnya, JDT.

Namun, setelah kecemasan tersebut, Jordi Amat sudah terlihat dalam sesi latihan JDT pada Kamis (8/6/2023) pagi WIB. Hal ini diungkap oleh JDT lewat media sosial mereka @officialjohor di Twitter.