Konfirmasi Cedera Sandy Walsh, Rachmat Irianto Kirim Doa

KONFIRMASI cedera Sandy Walsh, Rachmat Irianto kirim doa. Rachmat Irianto berharap agar sang pemain naturalisasi tidak mengalami cedera yang parah.

Timnas Indonesia sudah mulai berlatih di Surabaya jelang dua laga FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina. Sandy Walsh menantikan debutnya bersama Timnas Indonesia dalam kedua laga ini.

Namun sayang, sang bek kanan KV Mechelen mengalami cedera dalam sesi latihan pada Rabu 7 Juni 2023 kemarin. Hal ini pun dikonfirmasi Rachmat Irianto, yang mendoakan agar sang pemain keturunan Belanda tersebut tidak apa-apa.

"Sandy Walsh sedikit cedera saat latihan, mudah-mudahan tidak apa-apa," kata sang gelandang Persib Bandung, sebagaimana dilansir dari Antara.

Sandy Walsh berlatih bersama skuad Timnas Indonesia yang dipimpin oleh tim pelatih di Lapangan Thor, Surabaya, Rabu 7 Juni 2023 sore WIB. Dalam sesi tersebut, sang pemain kelahiran Belgia harus mendapatkan perawatan sebelum akhirnya meninggalkan lapangan dengan langkah yang tertatih.