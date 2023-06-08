Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Konfirmasi Cedera Sandy Walsh, Rachmat Irianto Kirim Doa

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:50 WIB
Konfirmasi Cedera Sandy Walsh, Rachmat Irianto Kirim Doa
Rachmat Irianto doakan Sandy Walsh tak alami cedera serius (Foto: PSSI)
A
A
A

KONFIRMASI cedera Sandy Walsh, Rachmat Irianto kirim doa. Rachmat Irianto berharap agar sang pemain naturalisasi tidak mengalami cedera yang parah.

Timnas Indonesia sudah mulai berlatih di Surabaya jelang dua laga FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina. Sandy Walsh menantikan debutnya bersama Timnas Indonesia dalam kedua laga ini.

Sandy Walsh

Namun sayang, sang bek kanan KV Mechelen mengalami cedera dalam sesi latihan pada Rabu 7 Juni 2023 kemarin. Hal ini pun dikonfirmasi Rachmat Irianto, yang mendoakan agar sang pemain keturunan Belanda tersebut tidak apa-apa.

"Sandy Walsh sedikit cedera saat latihan, mudah-mudahan tidak apa-apa," kata sang gelandang Persib Bandung, sebagaimana dilansir dari Antara.

Sandy Walsh berlatih bersama skuad Timnas Indonesia yang dipimpin oleh tim pelatih di Lapangan Thor, Surabaya, Rabu 7 Juni 2023 sore WIB. Dalam sesi tersebut, sang pemain kelahiran Belgia harus mendapatkan perawatan sebelum akhirnya meninggalkan lapangan dengan langkah yang tertatih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/50/1659481/rahang-hancur-dompet-makmur-jake-paul-pamer-bonus-rp15-triliun-di-jet-pribadinya-wkn.webp
Rahang Hancur, Dompet Makmur! Jake Paul Pamer Bonus Rp1,5 Triliun di Jet Pribadinya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/niclas_fullkurg.jpg
Niclas Fullkrug Kenakan Nomor Punggung Terkutuk di AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement