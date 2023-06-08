Gabung Real Madrid, Detail Transfer Jude Bellingham Dibeberkan Borussia Dortmund

GABUNG Real Madrid, detail transfer Jude Bellingham dibeberkan Borussia Dortmund. Gelandang Timnas Inggris itu ditransfer dengan harga 103 juta euro atau setara dengan Rp1,6 triliun.

Los Blancos – julukan Real Madrid – telah mengejar sang pemain berusia 19 tahun selama beberapa waktu terakhir, dan kesepakatan memang diharapkan tercapai di musim panas ini. Selagi Real Madrid belum mengumumkannya secara resmi, Borussia Dortmund justru telah mengonfirmasinya.

"Pemain Jude Bellingham hampir pindah dari Borussia Dortmund ke Real Madrid CF. Kesepakatan bersama di antara pihak-pihak terkait telah tercapai pada hari ini. Rincian kontrak sekarang harus dikoordinasikan dan diselesaikan,” demikian pengumuman resmi dari Dortmund, dilansir dari Antara.

Dortmund mengatakan bahwa pemain terbaik Liga Jerman 2022-2023 tersebut akan hengkang dengan mahar transfer 103 juta euro atau setara dengan Rp1,6 triliun. Selain itu, ada bonus senilai 30 persen dari nilai transfer 103 juta euro tersebut.

"Dengan realisasi transfer ini Real Madrid akan membayar BVB kompensasi transfer tetap sebesar 103,0 juta euro. Selain itu, pembayaran biaya transfer variabel sampai dengan jumlah total maksimum sekitar 30% dari jumlah biaya transfer tetap telah disepakati," demikian bunyi dalam keterangan resmi.