Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Batal Dinaturalisasi, Pemain Keturunan Indonesia Ini Komentari Unggahan Marselino Ferdinan

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:34 WIB
Batal Dinaturalisasi, Pemain Keturunan Indonesia Ini Komentari Unggahan Marselino Ferdinan
Marselino Ferdinan unggah postingan tengah berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

BATAL dinaturalisasi, pemain keturunan Indonesia, Kai Boham komentari unggahan Marselino Ferdinan di Instagramnya, @marselinoferdinan10. Dalam postingan itu, Marselino Ferdinan menunggah momen dirinya kembali berlatih bersama Timnas Indonesia senior di Surabaya.

“Senang kembali lagi (diikuti emoji tangan berotot dan garuda),” tulis Marselino Ferdinan di kolom caption, dikutip Kamis (8/6/2023).

Marselino Ferdinan via IG

(Kai Boham komentari unggahan Marselino Ferdinan)

Unggahan Marselino Ferdinan ternyata menyita perhatian warganet Indonesia. Bahkan, pemain Timnas Indonesia lainnya, turut membubuhkan komentar di postingan tersebut.

Namun, ada satu komentar yang menarik perhatian. Komentar itu datang dari pemain keturunan Indonesia, Kai Boham.

Sebatas informasi, Kai Boham sebelumnya masuk dalam daftar pemain keturunan untuk Piala Dunia U-20 2023. Tapi ternyata Shin Tae-yong belum tertarik dengan Kai Boham.

Bersamaan juga Piala Dunia U-20 2023 batal digelar di Indonesia. Sampai saat ini pun Kai Boham belum resmi jadi Warga Negara Indonesia (WNI), meski sempat ikut latihan di Jakarta bersama Timnas Indonesia U-19 pada Maret 2023 silam.

“10!” tulis Kai Boham di kolom komentar Instagram Marselino Ferdinan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659521/john-herdman-dilaporkan-sepakat-tukangi-timnas-indonesia-hingga-2030-jki.webp
John Herdman Dilaporkan Sepakat Tukangi Timnas Indonesia hingga 2030
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/senengminton.jpg
Ribuan Anak SD Ramaikan Festival SenengMinton Jateng 2025, Dorong Generasi Aktif Sejak Dini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement