HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Alasan Justin Hubner Bakal Lanjutkan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Nomor 1 Paling Krusial!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:55 WIB
3 Alasan Justin Hubner Bakal Lanjutkan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Nomor 1 Paling Krusial!
Berikut 3 alasan Justin Hubner bakal lanjutkan proses naturalisasi menjadi WNI. (Foto Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

SEBANYAK 3 alasan Justin Hubner bakal lanjutkan proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) akan diulas Okezone. Medio pertengahan April 2023, Exco PSSI Arya Sinulingga memastikan proses naturalisasi bek Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner, tidak dilanjutkan.

Penyebabnya karena ada permintaan kubu Justin Hubner yang tidak dapat dipenuhi PSSI. Diduga permintaan yang dimaksud PSSI adalah sejumlah uang.

"Jadi, kita tidak melanjutkan untuk naturalisasi terhadap Hubner, karena ada permintaan Hubner yang tidak bisa kita penuhi," ujar Arya Sinulingga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di GBK Arena, Jakarta, Senin 17 April 2023.

Meski begitu, bukan berari peluang Justin Hubner dinaturalisasi menjadi WNI sudah tertutup. Jika Justin Hubner meranggengkan permintaan yang satu itu, bek 19 tahun ini diprediksi menjadi WNI dalam waktu dekat.

Berikut 3 alasan Justin Hubner bakal lanjutkan proses naturalisasi menjadi WNI:

3. Belum Hapus Foto

Justin Hubner

Justin Hubner masih menyimpan dengan rapi momen mengenakan dan bermain dengan jersey Timnas Indonesia di akun Instagram-nya, @justinhubner5. Bahkan salah satu foto mengenakan jersey Timnas Indonesia dipinned mantan bek Timnas Belanda U-19 tersebut.

Hal itu mengindikasikan Justin Hubner belum melupakan Indonesia dan berpotensi menyandang status WNI dalam waktu dekat.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
