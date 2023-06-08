Selalu Muncul Tiap Kali Ivar Jenner Posting soal Timnas Indonesia, Justin Hubner Siap Lanjutkan Proses Naturalisasi?

SELALU muncul tiap kali Ivar Jenner posting soal Timnas Indonesia, pertanda Justin Hubner siap lanjutkan proses naturalisasi? Sekadar diketahui, Justin Hubner awalnya hendak dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) bersama dua pemain keturunan lain asal Belanda, yakni Rafael Struick dan Ivar Jenner.

Ketiga nama ini dinaturalisasi guna dipersiapkan tampil di Piala Dunia U-20 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Namun, ketika proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struick terus berjalan dan rampung pada Senin 22 Mei 2023, lain halnya dengan Justin Hubner

(Justin Hubner saat memperkuat Timnas Indonesia U-20)

Justin Hubner gagal dinaturalisasi menjadi WNI karena satu alasan. Menurut Exco PSSI Arya Sinulingga, PSSI gagal memenuhi permintaan yang diinginkan kubu Justin Hubner.

"Jadi, kita tidak melanjutkan untuk naturalisasi terhadap Hubner, karena ada permintaan Hubner yang tidak bisa kita penuhi," ujar Arya Sinulingga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di GBK Arena, Jakarta, Senin 17 April 2023.

Medio minggu lalu, Justin Hubner sempat membuat stories yang menghebohkan pencinta sepakbola Tanah Air. Ia mengunggah foto saat bermain bersama Timnas Indonesia U-20, plus menunjukan emoji minta maaf.

Belum diketahui apa maksud dari unggahan tersebut. Setidaknya ada dua kemungkinan yang terjadi, Justin Hubner minta maaf karena batal dinaturalisasi, atau minta maaf dan bersedia melanjutkan proses naturalisasi.