Rafael Struick Ungkap Kesulitannya soal Latihan Panas-panasan Bersama Timnas Indonesia

RAFAEL Struick ungkap kesulitannya soal latihan panas-panasan bersama Timnas Indonesia. Namun, pemain naturalisasi tersebut tidak terlalu menjadikannya masalah besar.

Penyerang ADO Den Haag tersebut ikut dalam pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia di Surabaya pada saat ini. Ini merupakan persiapan skuad asuhan Shin Tae-yong dalam FIFA Matchday Juni 2023 menghadapi Palestina dan Argentina.

Rafael Struick mengakui bahwa dirinya masih belum terbiasa dengan cuaca panas di Indonesia. Namun begitu, dirinya mengatakan bahwa sejauh ini segalanya berjalan dengan sangat baik untuknya.

"Sejujurnya, saya harus terbiasa dengan cuacanya. Namun, menurut saya semua berjalan dengan sangat baik," ucap Rafael dilansir dari channel YouTube PSSI TV, Kamis (8/6/2023).

Penyerang sayap berusia 20 tahun itu mengatakan bahwa dirinya perlu membiasakan diri dengan semuanya, termasuk cuaca panas. Oleh karena itu, dia tetap fokus kepada latihan.