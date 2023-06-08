Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sains Ungkap Alasan Kenapa Lionel Messi Pendek tapi Sangat Jenius Main Bola

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:18 WIB
Lionel Messi kala berlaga. (Foto: Reuters)
SAINS ungkap alasan kenapa Lionel Messi meski memiliki tubuh yang pendek, tapi sangat jenius dalam bermain sepakbola. Sebagai pemain paling tersohor di dunia, tidak dapat dimungkiri bahwa Messi memiliki kejeniusan luar biasa dalam bermain sepakbola.

Padahal, saat kecil dulu, Messi dilarang bermain sepakbola karena tubuhnya yang terlampau kecil. Perkembangan tubuh Messi yang tidak seperti anak seusianya ini tidak luput karena faktor genetik yang dimilikinya.

Lionel Messi

Namun, dalam proses pertumbuhannya, Messi dibesarkan untuk menjadi seorang maestro sepakbola dengan kemampuan luar biasa. Dia punya skill apik dalam dribble, stamina, keseimbangan, kecepatan, hingga ketangkasan yang luar biasa.

Dilansir dari bleacherreport.com, Kamis (8/6/2023), kemampuan Messi dalam menggiring bola adalah kombinasi luar biasa antara kecepatan dan daya tahan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari School of Human Sciences di Liverpool John Moores University, gerakan berlari ke belakang dan ke samping, mempercepat, memperlambat, dan mengubah arah menekankan pada beban metabolisme yang tinggi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
