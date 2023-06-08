Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Sama dengan Bendera, Ini Alasan Jersey Timnas Jepang Berwarna Biru

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:13 WIB
Tak Sama dengan Bendera, Ini Alasan Jersey Timnas Jepang Berwarna Biru
Para pemain Timnas Jepang kala berlaga. (Foto: Reuters)
TIDAK sama dengan warna benderanya, inilah alasan mengapa jersey Timnas Jepang berwarna biru. Ya, Jepang menjadi satu dari segelintir negara di dunia yang memilih warna jersey tidak selaras dengan warna benderanya.

Timnas sepakbola Jepang sendiri berkembang pesat setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 bersama Korea Selatan. Perkembangan tersebut lantas membuat Jepang menjadi salah satu kekuatan utama di sepakbola Asia.

Timans Jepang

Menariknya, besarnya sepakbola Jepang itu identik dengan jersey warna biru yang tidak ada dalam warna bendera mereka. Bahkan, akibat dari jersey yang berwarna biru, mereka jadi dijuluki sebagai Samurai Biru.

Ada berbagai versi yang menjelaskan tentang sejarah digunakannya warna biru dalam jersey sepakbola Timnas Jepang. Beberapa menyebutkan bahwa warna biru ini didasari dari keberhasilan Jepang menjuarai turnamen sepakbola Asia Timur sebanyak 8 kali secara beruntun pada 1930. Kala itu, mereka juga mengenakan warna biru.

Pendapat lain menyebut warna biru berkaitan dengan wilayah Jepang. Warna biru itu dianggap sebagai interpretasi dari langit dan lautan yang melambangkan luasnya wilayah Jepang.

Namun, versi paling populer dari asal mula biru menjadi warna kebanggan Jepang adalah saat Jepang mulai ikut dalam Kualifikasi Piala Dunia 1954. Kala itu, Jepang tidak memiliki liga ataupun pemain profesional.

