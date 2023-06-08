Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nikmati TC Timnas Indonesia, Rafael Struick Tak Sabar Main di FIFA Matchday Juni 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:10 WIB
Nikmati TC Timnas Indonesia, Rafael Struick Tak Sabar Main di FIFA Matchday Juni 2023
Rafael Struick menikamti TC bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
PEMAIN naturalisasi Timnas Indonesia, Rafael Struick mengaku menikmati momen pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Surabaya. Winger 20 tahun itu bahkan tak sabar untuk segera menjalani debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Seperti diketahui, seletah resmi mendapat kewarganegaraan Indonesia, Rafael Struick langsung dipanggil Shin Tae-yong untuk ikut TC di Surabaya. Adapun TC itu merupakan persiapan Timnas Indonesia bersua Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023.

Ivar Jenner dan Rafael Struick

Rafael Struick sendiri sudah ada di Indonesia mengikuti TC Timnas Indonesia. Ia mengaku senang dengan kepemimpinan Shin Tae-yong dan tak sabar ingin debut bersama Timnas Indonesia.

“Ada lebih banyak pemain sekarang. Kami mulai mengumpulkan seluruh tim. Saya pikir pelatihannya sangat bagus,” kata Rafael Struick dikutip dari kanal Youtube PSSI TV, Kamis (8/6/2023).

Rafael Strucik cocok dengan menu latihan yang diberikan Shin Tae-yong. Ia tidak sabar untuk bermain di Timnas Indonesia. Jika lolos menuju skuad utama, pemain 20 tahun itu akan mengisi posisi penyerang, seperti di klubnya.

“Saya tidak sabar bermain dengan tim, dan mari bekerja keras dalam dua minggu ini,” timpal Rafael Struick.

