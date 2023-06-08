Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Argentina, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Argentina akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI pada 19 Juni 2023 mulai pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – menantikan pertandingan, yang mungkin terbesar dalam sejarah sepakbola nasional. Sebab, Timnas Argentina yang baru menjadi juara Piala Dunia 2022 akan melawat ke Indonesia.

Sudah ada banyak pesepakbola top dunia yang menyambangi Indonesia sebelumnya. Namun, tak pernah sebelumnya ada tim yang berstatus juara dunia bermain menghadapi Timnas Indonesia sebelumnya.

La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – pun bakal tampil dengan kekuatan terbaiknya dengan memanggil para pemain top, termasuk Lionel Messi. Pelatih Lionel Scaloni juga memanggil Angel Di Maria dan Emiliano Martinez untuk tur ke Asia pada bulan ini.

Selain menghadapi Indonesia, Argentina juga akan melawat ke China. Mereka akan menghadapi Timnas Australia di Beijing pada 15 Juni 2023.