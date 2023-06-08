Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Argentina, Live di RCTI!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:07 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Argentina, Live di RCTI!
Timnas Indonesia menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Argentina akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI pada 19 Juni 2023 mulai pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – menantikan pertandingan, yang mungkin terbesar dalam sejarah sepakbola nasional. Sebab, Timnas Argentina yang baru menjadi juara Piala Dunia 2022 akan melawat ke Indonesia.

Timnas Argentina

Sudah ada banyak pesepakbola top dunia yang menyambangi Indonesia sebelumnya. Namun, tak pernah sebelumnya ada tim yang berstatus juara dunia bermain menghadapi Timnas Indonesia sebelumnya.

La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – pun bakal tampil dengan kekuatan terbaiknya dengan memanggil para pemain top, termasuk Lionel Messi. Pelatih Lionel Scaloni juga memanggil Angel Di Maria dan Emiliano Martinez untuk tur ke Asia pada bulan ini.

Selain menghadapi Indonesia, Argentina juga akan melawat ke China. Mereka akan menghadapi Timnas Australia di Beijing pada 15 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659537/bursa-transfer-januari-miliano-jonathans-masuk-daftar-jual-fc-utrecht-fde.webp
Bursa Transfer Januari: Miliano Jonathans Masuk Daftar Jual FC Utrecht?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/27/miliano_jonathans_berambisi_membawa_timnas_indones.jpg
Minim Menit Bermain, Miliano Jonathans Terancam Didepak FC Utrecht
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement