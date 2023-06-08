Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-20 2023: Timnas Korea Selatan U-20 Tak Gentar Hadapi Lini Serang Italia U-20 yang Mematikan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:49 WIB
Piala Dunia U-20 2023: Timnas Korea Selatan U-20 Tak Gentar Hadapi Lini Serang Italia U-20 yang Mematikan
Timnas Korea Selatan U-20 bakal hadapi Italia U-20 di semifinal Piala Dunia U-20 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

TIMNAS Korea Selatan U-20 tak gentar hadapi lini serang Italia U-20 yang mematikan. Pelatih Timnas Korea Selatan U-20, Kim Eun-jung, mengakui bahwa Gli Azzurrini – julukan Timnas Italia U-20 – memiliki lini serang yang luar biasa hebat.

Piala Dunia U-20 2023 telah memasuki babak semifinal. Timnas Korea Selatan U-20 menjadi satu-satunya wakil Asia yang tersisa, dan akan menghadapi Italia U-20 pada laga di Estadio Ciudad de La Plata, Argentina, Jumat 9 Juni 2023 mulai pukul 04.00 WIB.

 Timnas Italia U-20

Berbicara menjelang pertandingan, Kim Eun-jung mengakui betapa berbahayanya lini serang Gli Azzurrini. Mereka memiliki Cesare Casadei yang saat ini memuncaki daftar top skor Piala Dunia U-20 2023 dengan catatan enam gol.

“Italia adalah tim yang dipersiapkan dengan baik. Para penyerang Italia sangat hebat,” kata Kim Eun-jung, dikutip dari Yonhap News, Kamis (8/6/2023).

Namun, itu tidak membuat dirinya gentar. Kim Eun-jung mengaku akan menyiapkan strategi untuk menghentikan lini serang Italia tersebut.

“Kami telah menyiapkan strategi untuk itu.saya pikir kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk siap melawan lawan yang kuat seperti itu,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/51/2941675/tatap-piala-dunia-u-20-2025-indra-sjafri-segera-persiapkan-timnas-indonesia-u-20-dQ5RsI43Od.jpg
Tatap Piala Dunia U-20 2025, Indra Sjafri Segera Persiapkan Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/51/2829413/timnas-italia-u-20-gagal-juara-piala-dunia-u-20-2023-sang-pelatih-hanya-bisa-ikhlas-e5sp8hi79O.JPG
Timnas Italia U-20 Gagal Juara Piala Dunia U-20 2023, sang Pelatih Hanya Bisa Ikhlas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/51/2829232/cetak-gol-semata-wayang-di-final-piala-dunia-u-20-2023-bomber-uruguay-u-20-ini-beri-respons-mengejutkan-NkS19tj0No.JPG
Cetak Gol Semata Wayang di Final Piala Dunia U-20 2023, Bomber Uruguay U-20 Luciano Rodriguez Terkejut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/51/2829160/gabriele-guarino-ungkap-penyebab-timnas-italia-u-20-kalah-0-1-dari-uruguay-u-20-di-final-piala-dunia-u-20-2023-Hd9Uu5oVzE.JPG
Gabriele Guarino Ungkap Penyebab Timnas Italia U-20 Kalah 0-1 dari Uruguay U-20 di Final Piala Dunia U-20 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659537/bursa-transfer-januari-miliano-jonathans-masuk-daftar-jual-fc-utrecht-fde.webp
Bursa Transfer Januari: Miliano Jonathans Masuk Daftar Jual FC Utrecht?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/menpora_erick_thohir_foto_kemenpora.jpg
Panen 91 Emas di SEA Games 2025, Indonesia Tancap Gas Menuju Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement