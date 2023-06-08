Piala Dunia U-20 2023: Timnas Korea Selatan U-20 Tak Gentar Hadapi Lini Serang Italia U-20 yang Mematikan

Timnas Korea Selatan U-20 bakal hadapi Italia U-20 di semifinal Piala Dunia U-20 2023 (Foto: REUTERS)

TIMNAS Korea Selatan U-20 tak gentar hadapi lini serang Italia U-20 yang mematikan. Pelatih Timnas Korea Selatan U-20, Kim Eun-jung, mengakui bahwa Gli Azzurrini – julukan Timnas Italia U-20 – memiliki lini serang yang luar biasa hebat.

Piala Dunia U-20 2023 telah memasuki babak semifinal. Timnas Korea Selatan U-20 menjadi satu-satunya wakil Asia yang tersisa, dan akan menghadapi Italia U-20 pada laga di Estadio Ciudad de La Plata, Argentina, Jumat 9 Juni 2023 mulai pukul 04.00 WIB.

Berbicara menjelang pertandingan, Kim Eun-jung mengakui betapa berbahayanya lini serang Gli Azzurrini. Mereka memiliki Cesare Casadei yang saat ini memuncaki daftar top skor Piala Dunia U-20 2023 dengan catatan enam gol.

“Italia adalah tim yang dipersiapkan dengan baik. Para penyerang Italia sangat hebat,” kata Kim Eun-jung, dikutip dari Yonhap News, Kamis (8/6/2023).

Namun, itu tidak membuat dirinya gentar. Kim Eun-jung mengaku akan menyiapkan strategi untuk menghentikan lini serang Italia tersebut.

“Kami telah menyiapkan strategi untuk itu.saya pikir kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk siap melawan lawan yang kuat seperti itu,” ujarnya.