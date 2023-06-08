Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perbandingan Harga Pasaran Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh dengan Asnawi Mangkualam

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:46 WIB
Perbandingan Harga Pasaran Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh dengan Asnawi Mangkualam
Sandy Walsh kala berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PERBANDINGAN harga pasaran bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Menariknya, nilai pasar kedua pemain yang berposisi sebagai bek kanan di Timnas Indonesia itu memiliki perbedaan yang sangat jomplang.

Sekadar diketahui, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam termasuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk mengikuti pemusatan latihan (TC). Dalam waktu dekat, mereka diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Sandy Walsh

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023. Lima hari kemudian, skuad Garuda bakal menjajal kekuatan Timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi cs di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Tentunya, Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh harus bersaing secara sehat untuk memperebutkan posisi bek kanan di Timnas Indonesia. Pasalnya, persaingan di sektor pertahanan khususnya bek kanan di era asuhan Shin Tae-yong saat ini semakin ketat.

Asnawi dan Sandy sendiri diketahui saat ini sama-sama berkarier di luar negeri. Asnawi Mangkualam kini membela klub kasta kedua Liga Korea Selatan, Jeonnam Dragons. Sementara Sandy Walsh, dia berseragam klub kasta tertinggi Liga Belgia, KV Mechelen.

Jika membandingkan dari segi performa, Sandy Walsh bisa dibilang lebih baik ketimbang Asnawi Mangkualam. Sebab pada musim 2022-2023, pemain 28 tahun itu sukses mencetak tiga gol dan tiga assist dari 30 laga bersama KV Mechelen meski finis di posisi ke-13.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659597/jadwal-dan-link-streaming-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-di-vision-xua.webp
Jadwal dan Link Streaming ASEAN U19 Boyâs Futsal Championship 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/gelandang_asal_jepang_teppei_yachida.jpg
Tambah Darah Samurai Biru, Bali United Siap Bangkit di Putaran 2 Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement