Perbandingan Harga Pasaran Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh dengan Asnawi Mangkualam

PERBANDINGAN harga pasaran bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Menariknya, nilai pasar kedua pemain yang berposisi sebagai bek kanan di Timnas Indonesia itu memiliki perbedaan yang sangat jomplang.

Sekadar diketahui, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam termasuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk mengikuti pemusatan latihan (TC). Dalam waktu dekat, mereka diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023. Lima hari kemudian, skuad Garuda bakal menjajal kekuatan Timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi cs di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Tentunya, Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh harus bersaing secara sehat untuk memperebutkan posisi bek kanan di Timnas Indonesia. Pasalnya, persaingan di sektor pertahanan khususnya bek kanan di era asuhan Shin Tae-yong saat ini semakin ketat.

Asnawi dan Sandy sendiri diketahui saat ini sama-sama berkarier di luar negeri. Asnawi Mangkualam kini membela klub kasta kedua Liga Korea Selatan, Jeonnam Dragons. Sementara Sandy Walsh, dia berseragam klub kasta tertinggi Liga Belgia, KV Mechelen.

Jika membandingkan dari segi performa, Sandy Walsh bisa dibilang lebih baik ketimbang Asnawi Mangkualam. Sebab pada musim 2022-2023, pemain 28 tahun itu sukses mencetak tiga gol dan tiga assist dari 30 laga bersama KV Mechelen meski finis di posisi ke-13.