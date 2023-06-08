Marc Klok Pasang Target Realistis saat Timnas Indonesia Hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023

Marc Klok hanya ingin menikmati kesempatan bermain menghadapi Timnas Argentina (Foto: PSSI)

MARC Klok hanya pasang target realistis saat Timnas Indonesia hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Menurut pemain naturalisasi tersebut Timnas Indonesia hanya perlu menikmati kesempatan langka menghadapi tim terbaik dunia.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 19 Juni 2023 mendatang. Ini menjadi laga yang mempertemukan antara tim peringkat ke-149 FIFA dengan pertama.

Marc Klok menyadari betapa kuatnya Argentina. Sang gelandang Persib Bandung itu pun mengaku hanya ingin menikmati kesempatan bermain menghadapi para pemain top dunia.

"Untuk target lawan Argentina kami nikmati saja. Semua tahu mereka nomor satu di dunia," ucap Marc Klok dilansir dari channel YouTube PSSI TV, Kamis (8/6/2023).

Eks gelandang PSM Makassar itu menggarisbawahi bahwa yang terpenting bagi Timnas Indonesia adalah memetik pengalaman berharga. Pasalnya, ini mungkin akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup untuk menghadapi Lionel Messi dan kolega.