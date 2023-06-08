Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marc Klok Pasang Target Realistis saat Timnas Indonesia Hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:27 WIB
Marc Klok Pasang Target Realistis saat Timnas Indonesia Hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023
Marc Klok hanya ingin menikmati kesempatan bermain menghadapi Timnas Argentina (Foto: PSSI)
A
A
A

MARC Klok hanya pasang target realistis saat Timnas Indonesia hadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Menurut pemain naturalisasi tersebut Timnas Indonesia hanya perlu menikmati kesempatan langka menghadapi tim terbaik dunia.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 19 Juni 2023 mendatang. Ini menjadi laga yang mempertemukan antara tim peringkat ke-149 FIFA dengan pertama.

Marc Klok

Marc Klok menyadari betapa kuatnya Argentina. Sang gelandang Persib Bandung itu pun mengaku hanya ingin menikmati kesempatan bermain menghadapi para pemain top dunia.

"Untuk target lawan Argentina kami nikmati saja. Semua tahu mereka nomor satu di dunia," ucap Marc Klok dilansir dari channel YouTube PSSI TV, Kamis (8/6/2023).

Eks gelandang PSM Makassar itu menggarisbawahi bahwa yang terpenting bagi Timnas Indonesia adalah memetik pengalaman berharga. Pasalnya, ini mungkin akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup untuk menghadapi Lionel Messi dan kolega.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/50/1659481/rahang-hancur-dompet-makmur-jake-paul-pamer-bonus-rp15-triliun-di-jet-pribadinya-wkn.webp
Rahang Hancur, Dompet Makmur! Jake Paul Pamer Bonus Rp1,5 Triliun di Jet Pribadinya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/ketua_umum_ffi_michael_sianipar_pramono_anung.jpg
FFI Kantongi Restu Pemprov DKI, Jakarta Siap Gelar Piala Asia Futsal 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement