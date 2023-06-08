Penyebab Manajer Timnas Indonesia Sumardji Sentil Persija Jakarta Jelang FIFA Matchday Juni 2023

PENYEBAB manajer Timnas Indonesia, Sumardji sentil Persija Jakarta jelang FIFA Matchday Juni 2023 akan diulas dalam artikel ini. Sumardji mengaku cukup kecewa dengan situasi pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia.

Pasalnya, baru 15 pemain yang gabung TC Timnas Indonesia. Masih ada sekira 11 pemain, yang belum gabung ke TC Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023.

(Witan Sulaeman belum gabung ke TC Timnas Indonesia)

Dari 11 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, ada dua pemain Persija Jakarta yaitu Witan Sulaeman dan Rizky Ridho, yang belum bergabung. Sebab demikian, Sumardji pun meminta kepada Persija Jakarta agar bisa memberi izin kepada dua pemain tersebut.

“Saya sampaikan di sini, ada dua pemain Persija yang masih belum gabung. Semestinya Witan Sulaeman dan Rizky Ridho ada di sini karena tidak ada kegiatan di klub,” ucap Sumardji dikutip dari situs resmi PSSI, Kamis (8/6/2023).

Sumardji berharap klub segera melepas pemain sehingga bisa berkumpul bersama-sama di Surabaya. Pasalnya ini semua demi membentuk chemistry antara satu pemain dan pemain lainnya. Mengingat, Timnas Indonesia melakoni agenda resmi FIFA.

“Mohonlah mengerti karena kami juga menginginkan adanya chemistry antar pemain. Komunikasi timnas dan klub jangan seperti ini lagi,” ujarnya.

“Semua ini demi bangsa dan negara. Jadi saya mohon pengertiannya. Ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas Sumardji.

Selain Persija Jakarta, ada juga PSM Makassar yang masih belum melepas tiga pemainnya yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri dan Reza Arya Pratama. Lain cerita dengan Persija Jakarta, Sumardji bisa memaklumi kondisi tersebut.

Sebab, Juku Eja -julukan PSM Makassar- sedang menjalani babak playoff Liga Champions Asia 2022-2023 kontra Bali United. Pertandingan pun berlangsung dalam dua leg.