Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Manajer Timnas Indonesia Sumardji Sentil Persija Jakarta Jelang FIFA Matchday Juni 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:04 WIB
Penyebab Manajer Timnas Indonesia Sumardji Sentil Persija Jakarta Jelang FIFA Matchday Juni 2023
Manajer Timnas Indonesia, Sumardji ketika hadir di Surabaya untuk pantau TC skuad Garuda (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB manajer Timnas Indonesia, Sumardji sentil Persija Jakarta jelang FIFA Matchday Juni 2023 akan diulas dalam artikel ini. Sumardji mengaku cukup kecewa dengan situasi pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia.

Pasalnya, baru 15 pemain yang gabung TC Timnas Indonesia. Masih ada sekira 11 pemain, yang belum gabung ke TC Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023.

Witan Sulaeman

(Witan Sulaeman belum gabung ke TC Timnas Indonesia)

Dari 11 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, ada dua pemain Persija Jakarta yaitu Witan Sulaeman dan Rizky Ridho, yang belum bergabung. Sebab demikian, Sumardji pun meminta kepada Persija Jakarta agar bisa memberi izin kepada dua pemain tersebut.

“Saya sampaikan di sini, ada dua pemain Persija yang masih belum gabung. Semestinya Witan Sulaeman dan Rizky Ridho ada di sini karena tidak ada kegiatan di klub,” ucap Sumardji dikutip dari situs resmi PSSI, Kamis (8/6/2023).

Sumardji berharap klub segera melepas pemain sehingga bisa berkumpul bersama-sama di Surabaya. Pasalnya ini semua demi membentuk chemistry antara satu pemain dan pemain lainnya. Mengingat, Timnas Indonesia melakoni agenda resmi FIFA.

“Mohonlah mengerti karena kami juga menginginkan adanya chemistry antar pemain. Komunikasi timnas dan klub jangan seperti ini lagi,” ujarnya.

“Semua ini demi bangsa dan negara. Jadi saya mohon pengertiannya. Ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas Sumardji.

Selain Persija Jakarta, ada juga PSM Makassar yang masih belum melepas tiga pemainnya yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri dan Reza Arya Pratama. Lain cerita dengan Persija Jakarta, Sumardji bisa memaklumi kondisi tersebut.

Sebab, Juku Eja -julukan PSM Makassar- sedang menjalani babak playoff Liga Champions Asia 2022-2023 kontra Bali United. Pertandingan pun berlangsung dalam dua leg.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659471/adik-lionel-messi-kecelakaan-hebat-di-miami-pernikahan-terpaksa-ditunda-usl.webp
Adik Lionel Messi Kecelakaan Hebat di Miami, Pernikahan Ditunda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/timnas_futsal_indonesia_u_16_ditahan_vietnam.jpg
Timnas Futsal Indonesia U-16 Dapat Pelajaran Mahal usai Ditahan Vietnam di Piala AFF 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement