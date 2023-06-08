Masih Penasaran dengan Marselino Ferdinan, Perempuan Cantik Kamboja Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Para Games 2023

Phyadeth Rotha (kiri) nonton laga Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Para Games 2023 (Foto: Instagram/@phyya_deth)

MASIH penasaran dengan Marselino Ferdinan, perempuan cantik Kamboja ini saksikan laga Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Para Games 2023. Adapun perempuan cantik yang dimaksud adalah Phyadeth Rotha.

Momen Phyadeth Rotha saksikan laga sepakbola ASEAN Para Games 2023 itu terlihat dari Instagram pribadinya, @phyya_deth. Dirinya mengunggah video tengah menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Myanmar di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja.

(Phyadeth Rotha membagikan momen di Instagram stroy-nya ketika menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Para Games 2023)

“ASEAN Para Games 2023 Indonesia vs Myanmar,” tulis Phyadeth Rotha dalam unggahan Instagram story-nya, dikutip Kamis (8/6/2023).

Sekadar informasi, laga Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Para Games 2023 itu berlangsung pada Rabu, 7 Juni 2023 malam WIB. Pertandingan itu merupakan babak semifinal cabang olahraga sepakbola ASEAN Para Games 2023.

Di laga tersebut, Timnas Indonesia berhasil melumat habis Myanmar dengan skor 5-1! Hasil manis itu membawa Timnas Indonesia melaju ke cabor sepakbola ASEAN Para Games 2023.

Di final, Timnas Indonesia akan bersua Malaysia. Sebelumnya, tim Harimau Malaya sukses menang via adu penalti 2-1 atas Thailand, setelah imbang 6-6 sampai babak tambahan.