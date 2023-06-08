Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masih Penasaran dengan Marselino Ferdinan, Perempuan Cantik Kamboja Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Para Games 2023

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:38 WIB
Masih Penasaran dengan Marselino Ferdinan, Perempuan Cantik Kamboja Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Para Games 2023
Phyadeth Rotha (kiri) nonton laga Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Para Games 2023 (Foto: Instagram/@phyya_deth)
A
A
A

MASIH penasaran dengan Marselino Ferdinan, perempuan cantik Kamboja ini saksikan laga Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Para Games 2023. Adapun perempuan cantik yang dimaksud adalah Phyadeth Rotha.

Momen Phyadeth Rotha saksikan laga sepakbola ASEAN Para Games 2023 itu terlihat dari Instagram pribadinya, @phyya_deth. Dirinya mengunggah video tengah menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Myanmar di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja.

Phyadeth Rotha IG

(Phyadeth Rotha membagikan momen di Instagram stroy-nya ketika menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Para Games 2023)

“ASEAN Para Games 2023 Indonesia vs Myanmar,” tulis Phyadeth Rotha dalam unggahan Instagram story-nya, dikutip Kamis (8/6/2023).

Sekadar informasi, laga Timnas Indonesia vs Myanmar di ASEAN Para Games 2023 itu berlangsung pada Rabu, 7 Juni 2023 malam WIB. Pertandingan itu merupakan babak semifinal cabang olahraga sepakbola ASEAN Para Games 2023.

Di laga tersebut, Timnas Indonesia berhasil melumat habis Myanmar dengan skor 5-1! Hasil manis itu membawa Timnas Indonesia melaju ke cabor sepakbola ASEAN Para Games 2023.

Di final, Timnas Indonesia akan bersua Malaysia. Sebelumnya, tim Harimau Malaya sukses menang via adu penalti 2-1 atas Thailand, setelah imbang 6-6 sampai babak tambahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659525/kisah-robi-syianturi-lelang-sepatu-emas-sea-games-2025-demi-pembangunan-masjid-di-aceh-lte.webp
Kisah Robi Syianturi Lelang Sepatu Emas SEA Games 2025 demi Pembangunan Masjid di Aceh
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/gelandang_asal_jepang_teppei_yachida.jpg
Tambah Darah Samurai Biru, Bali United Siap Bangkit di Putaran 2 Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement