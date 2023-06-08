Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Pemain Cadangan Thespakusatsu Gunma Dibuat Tercengang dengan Lemparan Maut Pratama Arhan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:34 WIB
Momen Pemain Cadangan Thespakusatsu Gunma Dibuat Tercengang dengan Lemparan Maut Pratama Arhan
Pratama Arhan membantu Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma menang lewat lemparan mautnya (Foto: Twitter/TokyoVerdyStaff)
A
A
A

MOMEN pemain cadangan Thespakusatsu Gunma dibuat tercengang dengan lemparan Pratama Arhan akan dibahas di sini. Sang bek kiri Timnas Indonesia memamerkan keahliannya ketika membantu Tokyo Verdy menang 2-1 atas Gunma di putaran kedua Emperors Cup 2023.

Pratama Arhan secara mengejutkan mendapatkan kesempatan bermain langka dari Tokyo Verdy dalam pertandingan yang dimainkan pada Rabu 7 Juni 2023 sore WIB tersebut. Arhan pun tak menyia-nyiakan kesempatan.

Tokyo Verdy

Sang bek kiri berusia 21 tahun memastikan namanya tidak hilang begitu saja setelah mendapatkan kesempatan langkah ini. Dalam pertandingan itu, Arhan memamerkan keahliannya dalam melakukan lemparan jauh yang berujung gol bunuh diri dan kemenangan 2-1 untuk timnya, Tokyo Verdy.

Sebelum melakukan lemparan ke dalam, ada momen yang cukup menarik. Sebab, Arhan memakan waktu cukup lama untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan lemparan tersebut.

Seperti biasa ketika melakukannya di Timnas Indonesia, dia perlu mundur beberapa langkah terlebih dulu sebelum melakukan lemparan. Saat sedang mengatur rekan-rekan setimnya, ada seorang pemain Thespakusatsu Gunma di bangku cadangan yang memerhatikannya.

Halaman:
1 2
      
