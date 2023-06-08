Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Timnas Indonesia, Pratama Arhan Buang Kesempatan Main Reguler di Tokyo Verdy

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:17 WIB
Demi Timnas Indonesia, Pratama Arhan Buang Kesempatan Main Reguler di Tokyo Verdy
Pratama Arhan berkesempatan main reguler di Tokyo Verdy (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

DEMI Timnas Indonesia, Pratama Arhan buang kesempatan main regular di Tokyo Verdy. Rabu, 7 Juni 2023 malam WIB jadi hari yang berkesan bagi Pratama Arhan.

Bagaimana tidak, ia dipercaya tampil sejak awal laga saat Tokyo Verdy berlaga di Emperors Cup 2023. Di laga itu, Pratama Arhan main 90 menit.

Pratama Arhan

Bersamaan juga Tokyo Verdy sukses membungkam Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1. Di balik kemenangan itu, ada andil Pratama Arhan.

Ia memang tak mencetak gol, tapi lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan sukses membawa Tokyo Verdy menang. Momen itu terjadi pada menit ke-83 saat lemparan jarak jauh Pratama Arhan mekasa pemain Thespakusatsu Gunma mencetak gol bunuh diri.

Gol itu membuat Tokyo Verdy unggul 2-1 atas lawannya. Sebelum gol itu, Goki Yamada mendulang gol penyeimbang 1-1 pada menit ke-44.

Kelar laga itu, Tokyo Verdy memuji penampilan Pratama Arhan. Tak hanya itu, Pratama Arhan juga berkesempatan bermain regular di tim Liga 2 Jepang tersebut.

Sekadar informasi, Tokyo Verdy akan melakoni lanjutan Liga 2 Jepang kontra Fadiano Okayama. Laga itu terhelat pada Minggu 11 Juni 2023 sore pukul 17.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659597/jadwal-dan-link-streaming-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-di-vision-xua.webp
Jadwal dan Link Streaming ASEAN U19 Boyâs Futsal Championship 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/31/davide_frattesi.jpg
Inter Milan Siap Lepas Davide Frattesi ke Juventus! Dibarter Khephren Thuram?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement