Demi Timnas Indonesia, Pratama Arhan Buang Kesempatan Main Reguler di Tokyo Verdy

DEMI Timnas Indonesia, Pratama Arhan buang kesempatan main regular di Tokyo Verdy. Rabu, 7 Juni 2023 malam WIB jadi hari yang berkesan bagi Pratama Arhan.

Bagaimana tidak, ia dipercaya tampil sejak awal laga saat Tokyo Verdy berlaga di Emperors Cup 2023. Di laga itu, Pratama Arhan main 90 menit.

Bersamaan juga Tokyo Verdy sukses membungkam Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1. Di balik kemenangan itu, ada andil Pratama Arhan.

Ia memang tak mencetak gol, tapi lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan sukses membawa Tokyo Verdy menang. Momen itu terjadi pada menit ke-83 saat lemparan jarak jauh Pratama Arhan mekasa pemain Thespakusatsu Gunma mencetak gol bunuh diri.

Gol itu membuat Tokyo Verdy unggul 2-1 atas lawannya. Sebelum gol itu, Goki Yamada mendulang gol penyeimbang 1-1 pada menit ke-44.

Kelar laga itu, Tokyo Verdy memuji penampilan Pratama Arhan. Tak hanya itu, Pratama Arhan juga berkesempatan bermain regular di tim Liga 2 Jepang tersebut.

Sekadar informasi, Tokyo Verdy akan melakoni lanjutan Liga 2 Jepang kontra Fadiano Okayama. Laga itu terhelat pada Minggu 11 Juni 2023 sore pukul 17.00 WIB.