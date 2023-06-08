Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Ternyata Tak Dianggap Pemain Asing di Tokyo Verdy, Ini Penyebabnya!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:10 WIB
Pratama Arhan Ternyata Tak Dianggap Pemain Asing di Tokyo Verdy, Ini Penyebabnya!
Pratama Arhan tak dianggap pemain asing di Tokyo Verdy (Foto: Instagram/pratamaarhan8)
A
A
A

PRATAMA Arhan ternyata tak dianggap pemain asing di Tokyo Verdy atau pun Liga Jepang. Sebab, ada peraturan khusus di Liga Jepang mengenai hal ini.

Pratama Arhan baru saja membuat sensasi di ajang Emperors Cup 2023 ketika membantu Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1 pada Rabu 7 Juni 2023 kemarin. Sebuah lemparan ke dalamnya yang mematikan berujung gol bunuh diri yang memenangkan tim kasta kedua Liga Jepang tersebut.

Pratama Arhan

Arhan sudah menjadi bagian dari Tokyo Verdy sejak Maret 2022 silam. Namun, itu baru menjadi penampilan keduanya di ajang resmi sejak bergabung.

Di sisi lain, nyatanya, Arhan tidaklah dianggap pemain asing di Tokyo Verdy. Hal ini karena di Liga Jepang tidak ada batasan khusus untuk merekrut pemain asing.

Sebelumnya, Liga Jepang sebenarnya memberlakukan pembatasan jumlah pemain asing, yaitu maksimal setiap klub. Namun, peraturan itu ditiadakan pada saat ini.

Tim-tim Liga Jepang diperbolehkan menggaet pemain asing sebanyak mungkin. Namun, maksimal hanya lima yang boleh dimasukkan dalam skuad ketika bertanding.

Kemudian, ada pula peraturan khusus di Liga Jepang bernama J.League Partner Nations (JPN). Ini adalah sebuah kesepakatan antara Liga Jepang dengan beberapa negara yang menjalin kerja sama di ranah sepakbola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/50/1659479/drama-di-balik-ko-maut-anthony-joshua-eddie-hearn-kena-semprot-aj-xub.webp
Drama di Balik KO Maut Anthony Joshua: Eddie Hearn Kena Semprot AJ
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/25/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
11 Kemenangan GP, Marc Marquez Sebut Gelar MotoGP 2025 Sulit Terulang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement