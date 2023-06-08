Pratama Arhan Ternyata Tak Dianggap Pemain Asing di Tokyo Verdy, Ini Penyebabnya!

Pratama Arhan tak dianggap pemain asing di Tokyo Verdy (Foto: Instagram/pratamaarhan8)

PRATAMA Arhan ternyata tak dianggap pemain asing di Tokyo Verdy atau pun Liga Jepang. Sebab, ada peraturan khusus di Liga Jepang mengenai hal ini.

Pratama Arhan baru saja membuat sensasi di ajang Emperors Cup 2023 ketika membantu Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1 pada Rabu 7 Juni 2023 kemarin. Sebuah lemparan ke dalamnya yang mematikan berujung gol bunuh diri yang memenangkan tim kasta kedua Liga Jepang tersebut.

Arhan sudah menjadi bagian dari Tokyo Verdy sejak Maret 2022 silam. Namun, itu baru menjadi penampilan keduanya di ajang resmi sejak bergabung.

Di sisi lain, nyatanya, Arhan tidaklah dianggap pemain asing di Tokyo Verdy. Hal ini karena di Liga Jepang tidak ada batasan khusus untuk merekrut pemain asing.

Sebelumnya, Liga Jepang sebenarnya memberlakukan pembatasan jumlah pemain asing, yaitu maksimal setiap klub. Namun, peraturan itu ditiadakan pada saat ini.

Tim-tim Liga Jepang diperbolehkan menggaet pemain asing sebanyak mungkin. Namun, maksimal hanya lima yang boleh dimasukkan dalam skuad ketika bertanding.

Kemudian, ada pula peraturan khusus di Liga Jepang bernama J.League Partner Nations (JPN). Ini adalah sebuah kesepakatan antara Liga Jepang dengan beberapa negara yang menjalin kerja sama di ranah sepakbola.