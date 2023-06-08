Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Tolak Lawan Timnas Argentina, Pilih Liburan di Ibiza Spanyol!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |12:15 WIB
Justin Hubner Tolak Lawan Timnas Argentina, Pilih Liburan di Ibiza Spanyol!
Justin Hubner tolak lawan Timnas Argentina dan pilih liburan di Ibiza, Spanyol. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

BEK Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner, menolak menghadapi Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Ketimbang menghadapi Argentina, Justin Hubner memilih berlibur bersama sang kekasih di Pulau Ibiza, Spanyol.

Sekadar diketahui, Justin Hubner pernah masuk ke dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Justin Hubner diproses menjadi WNI berbarengan dengan dua pemain keturunan Belanda yang lain, Rafael Struick dan Ivar Jenner.

Justin Hubner

(Justin Hubner saat berlibur di Ibiza, Spanyol. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Namun, ketika proses perpindahan kewarganegaraan Rafael Struick dan Ivar Jenner terus berjalan, tidak halnya dengan Justin Hubner. Proses naturalisasi Justin Hubner berhenti di tengah jalan karena diduga kubu bek 19 tahun itu meminta uang miliaran rupiah kepada PSSI jika proses perpindahan kewarganegaraan tetap dilanjutkan.

Berhubung PSSI tidak menyanggupi permintaan tersebut, proses naturalisasi Justin Hubner berhenti begitu saja. Hal itu dikonfirmasi anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, medio April 2023.

"Jadi, kita tidak melanjutkan untuk naturalisasi terhadap Hubner, karena ada permintaan Hubner yang tidak bisa kita penuhi," kata Arya Sinulingga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di GBK Arena, Jakarta, Senin 17 April 2023.

Pokoknya ada yang tidak bisa kita penuhi, jadi kita tidak bisa melanjutkan. Hubner fix tidak diproses. Yang penting, kita tidak dapat penuhi permintaan dia," lanjut Arya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659543/sinergi-ffi-dan-pemprov-dki-jakarta-siap-sukseskan-afc-futsal-asian-cup-2026-dog.webp
Sinergi FFI dan Pemprov DKI: Jakarta Siap Sukseskan AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/pelatih_arsenal_mikel_arteta.jpg
Arsenal Dihantam Masalah Baru, Dua Pilar Tumbang Jelang Jadwal Padat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement