Justin Hubner Tolak Lawan Timnas Argentina, Pilih Liburan di Ibiza Spanyol!

BEK Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner, menolak menghadapi Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Ketimbang menghadapi Argentina, Justin Hubner memilih berlibur bersama sang kekasih di Pulau Ibiza, Spanyol.

Sekadar diketahui, Justin Hubner pernah masuk ke dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Justin Hubner diproses menjadi WNI berbarengan dengan dua pemain keturunan Belanda yang lain, Rafael Struick dan Ivar Jenner.

(Justin Hubner saat berlibur di Ibiza, Spanyol. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Namun, ketika proses perpindahan kewarganegaraan Rafael Struick dan Ivar Jenner terus berjalan, tidak halnya dengan Justin Hubner. Proses naturalisasi Justin Hubner berhenti di tengah jalan karena diduga kubu bek 19 tahun itu meminta uang miliaran rupiah kepada PSSI jika proses perpindahan kewarganegaraan tetap dilanjutkan.

Berhubung PSSI tidak menyanggupi permintaan tersebut, proses naturalisasi Justin Hubner berhenti begitu saja. Hal itu dikonfirmasi anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, medio April 2023.

"Jadi, kita tidak melanjutkan untuk naturalisasi terhadap Hubner, karena ada permintaan Hubner yang tidak bisa kita penuhi," kata Arya Sinulingga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di GBK Arena, Jakarta, Senin 17 April 2023.

Pokoknya ada yang tidak bisa kita penuhi, jadi kita tidak bisa melanjutkan. Hubner fix tidak diproses. Yang penting, kita tidak dapat penuhi permintaan dia," lanjut Arya.