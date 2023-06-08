Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Palestina, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Palestina akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara live di saluran televisi RCTI!

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dipastikan akan menjajal Timnas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. PSSI telah menjual tiket laga tersebut sebanyak 40 ribu lembar.

Untuk kategori ekonomi, tiket dihargai Rp100 ribu. Sementara untuk VIP, tiket bernilai Rp250 ribu. Hasil dari penjualan tiket tersebut 10 persen akan dibagikan kepada rakyat Palestina.

"Yang pasti kita punya kesepakatan, PSSI dan Pemerintah Daerah akan menyumbangkan 10 persen dari penjualan tiket (Indonesia vs Palestina) untuk perjuangan rakyat Palestina,’’ ungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat meninjau Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis (8/7/2023).

Tentunya, laga tersebut sangat dinantikan oleh pencinta sepakbola Tanah Air. Terlebih, ini menjadi kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk meningkatkan ranking FIFA yang saat ini masih menduduki peringkat ke-149 dunia, sedangkan Palestina bertengger di peringkat ke-93 dunia.

Kans Timnas Indonesia memperbaiki ranking FIFA dengan menumbangkan Singa Kan'an -julukan Timnas Palestina- terbuka lebar. Pasalnya, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan diperkuat pemain-pemain andalannya termasuk 10 pemain abroad.

Deretan pemain kenamaan yang bakal memperkuat Timnas Indonesia pada laga tersebut di antaranya ada Marc Klok, Stefano Lilipaly, Marselino Ferdinan, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struick, Sandy Walsh, Elkan Baggott, hingga Shayne Pattynama. Tentunya, ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menampilkan permainan terbaiknya dalam menghajar Palestina.

Di kubu Palestina, tim tamu justru dalam kondisi yang pincang. Menurut laporan Football Palestine, pelatih Timnas Palestina, Makram Dabboub, telah mengumumkan 23 pemain yang akan dibawa ke Tanah Air.