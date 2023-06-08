Advertisement
Jumlah Followers Inter Miami di Instagram Terus Meningkat, Bertambah 1 Juta Hanya dalam 12 Menit!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |11:50 WIB
Inter Miami alami kenaikan follower yang signifikan di instagram usai isu Lionel Messi. (Foto: Inter Miami)
JUMLAH Followers Inter Miami di Instagram terus meningkat sejak Lionel Messi resmi bergabung. Bahkan, peningkatan jumlah followers klub Major League Soccer (MLS) itu bertambah 1 juta hanya dalam 12 menit!

Lionel Messi resmi bergabung dengan Inter Miami sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Paris Saint-Germain (PSG) berakhir pada 30 Juni 2023. Tentang keputusannya untuk bergabung dengan Inter Miami, pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu mengatakan bukan karena uang.

“Saya akan bergabung dengan Inter Miami. Keputusannya 100% dikonfirmasi. Jika ini masalah uang, saya akan pergi ke Arab atau ke tempat lain. Sepertinya banyak uang bagi saya. Yang benar adalah bahwa keputusan akhir saya pergi ke tempat lain dan bukan karena uang," ungkap Lionel Messi, via Fabrizio Romano, dikutip dari Sportskeeda, Kamis (8/6/2023).

Kini, The Herons -julukan Inter Miami- telah mengonfirmasi kabar tersebut lewat unggahan video tentang transfer Lionel Messi di akun Twitter resminya, @InterMiamiCF, Kamis (8/6/2023) dini hari WIB. Video berdurasi 30 detik itu isinya mengumumkan transfer Lionel Messi ke Inter Miami.

Inter Miami

Dalam video tersebut, klub MLS itu memuat berita rumor transfer pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu ke banyak klub, mulai dari kembali ke Barcelona, Al Hilal, hingga Inter Miami. Pada akhir video, terdapat logo M dari Inter Miami berwarna merah muda, ditambah huruf Ssi dengan spasi berada di antaranya.

Itu artinya, video tersebut merupakan sebuah pesan bahwa Lionel Messi sebentar lagi akan datang ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Inter Miami. Namun, belum dijelaskan secara detail mengenai kontrak hingga gaji sang megabintang asal Argentina tersebut.

