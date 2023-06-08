3 Pesepakbola Top Dunia yang Satu Klub dengan Lionel Messi di Inter Miami, Nomor 1 Pengalaman di Liga Inggris!

Berikut 3 pesepakbola top dunia yang satu klub dengan Lionel Messi di Inter Miami. (Foto: REUTERS/Hanna McKay)

SEBANYAK 3 pesepakbola top dunia yang satu klub dengan Lionel Messi di Inter Miami akan diulas Okezone. Lionel Messi resmi bergabung dengan Inter Miami pada Kamis (8/6/2023) dini hari WIB.

Kehadiran Lionel Messi diharapkan dapat mendongkrak posisi Inter Miami yang kini terjerembab di posisi juru kunci wilayah timur Major League Soccer 2023. Selain Lionel Messi, ada tiga pemain top yang dapat membantu mendongkrak performa Inter Miami. Siapa saja?

Berikut 3 pesepakbola top dunia yang satu klub dengan Lionel Messi di Inter Miami:

3. Corentin Jean





Corentin Jean kenyang pengalaman bermain di Eropa, tepatnya di Prancis. Mantan penyerang Timnas Prancis ini pernah membela sejumlah klub Liga Prancis seperti Troyes, Toulouse, RC Lens dan AS Monaco.

Bahkan bersama AS Monaco, Corentian Jean mencatatkan satu penampilan di Liga Champions 2015-2016. Penyerang 27 tahun ini bergabung bersama Inter Miami sejak musim panas 2022 dan mencatatkan satu gol dan dua assist dari 18 pertandingan.